Czarne BMW dachowało na S2. Kawałki roztrzaskanej karoserii poharatały inne auta!

BMW dachowało na S2

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w niedzielę, 10 maja, a około godziny 10:30 na nitce tranzytowej trasy S2 w kierunku Terespola, na wysokości ulicy Migdałowej w miejscowości Opacz-Kolonia.

- O godz. 10:30 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu. Na węźle Opacz kierujący pojazdem BMW X3 nie dostosował prędkości do panujących warunków i uderzył w liny odgradzające pasy jezdni. W wyniku tego samochód dachował - przekazał mł. asp. Jakub Filipiak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Kawałki roztrzaskanej karoserii poharatały inne auta

Siła uderzenia była tak duża, że w BMW zostało urwane przednie lewe koło. Co więcej, części karoserii i pourywane elementy roztrzaskanego auta podczas dachowania przeleciały na przeciwległy pas ruchu i uszkodziły trzy przejeżdżające tamtędy samochody!

Utrudnienia na S2

Na miejsce wezwano służby. Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przebadani przez ratowników. Na szczęście w tym groźnie wyglądającym zdarzeniu nikt nie ucierpiał i nie wymagał hospitalizacji. Poharatane zostały jedynie auta.

Policjanci na miejscu przepadali kierowców na obecność alkoholu. Jak zapewnił mł. asp. Filipiak wszyscy byli trzeźwi, a kierowca BMW posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami.

W trakcie prowadzonych przez służby działań na trasie S2 występowały duże utrudnienia w ruchu.

