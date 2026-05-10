Czarne BMW dachowało na S2. Kawałki roztrzaskanej karoserii poharatały inne auta!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-10 14:58

Groźne zdarzenie na S2. W niedzielne przedpołudnie w miejscowości Opacz-Kolonia osobowe BMW uderzyło w linowe bariery energochłonne i dachowało. Kawałki roztrzaskanej karoserii siały zniszczenie na przeciwległej jezdni. Poharatały trzy przejeżdżające tamtędy auta!

BMW dachowało na S2. Kawałki roztrzaskanej karoserii poharatały inne auta!
BMW dachowało na S2. Kawałki roztrzaskanej karoserii poharatały inne auta! BMW dachowało na S2. Kawałki roztrzaskanej karoserii poharatały inne auta! BMW dachowało na S2. Kawałki roztrzaskanej karoserii poharatały inne auta! BMW dachowało na S2. Kawałki roztrzaskanej karoserii poharatały inne auta!
Galeria zdjęć 9

BMW dachowało na S2

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w niedzielę, 10 maja, a około godziny 10:30 na nitce tranzytowej trasy S2 w kierunku Terespola, na wysokości ulicy Migdałowej w miejscowości Opacz-Kolonia.

- O godz. 10:30 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu. Na węźle Opacz kierujący pojazdem BMW X3 nie dostosował prędkości do panujących warunków i uderzył w liny odgradzające pasy jezdni. W wyniku tego samochód dachował - przekazał mł. asp. Jakub Filipiak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Polecany artykuł:

Były mąż zastrzelił Annę na oczach dzieci. Nowe informacje o Bogusławie G.

Kawałki roztrzaskanej karoserii poharatały inne auta

Siła uderzenia była tak duża, że w BMW zostało urwane przednie lewe koło. Co więcej, części karoserii i pourywane elementy roztrzaskanego auta podczas dachowania przeleciały na przeciwległy pas ruchu i uszkodziły trzy przejeżdżające tamtędy samochody!

Polecany artykuł:

Żoliborski skwer z nowym patronem. To hołd dla niezwykłego mieszkańca i bohatera

Utrudnienia na S2

Na miejsce wezwano służby. Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przebadani przez ratowników. Na szczęście w tym groźnie wyglądającym zdarzeniu nikt nie ucierpiał i nie wymagał hospitalizacji. Poharatane zostały jedynie auta.

Policjanci na miejscu przepadali kierowców na obecność alkoholu. Jak zapewnił mł. asp. Filipiak wszyscy byli trzeźwi, a kierowca BMW posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami.

W trakcie prowadzonych przez służby działań na trasie S2 występowały duże utrudnienia w ruchu.

Polecany artykuł:

Ważny komunikat Łatwoganga po wielkiej zbiórce. Internauci ruszyli do działania
BMW dachowało na S2. Kawałki roztrzaskanej karoserii poharatały inne auta!
Galeria zdjęć 9
Wypadek na skrzyżowaniu ulic: Bora Komorowskiego i Lublańskiej w Krakowie
Sonda
Miałaś/eś kiedykolwiek wypadek samochodowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DACHOWANIE BMW
DACHOWANIE AUTA
DACHOWANIE
TRASA S2
BMW