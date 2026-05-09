Żoliborski skwer z nowym patronem. To hołd dla niezwykłego mieszkańca i bohatera

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
PAP
PAP
2026-05-09 16:15

Skwer przy ul. Śmiałej 24 na warszawskim Żoliborzu od soboty, 9 maja, zyskał imię Krzysztofa Dunin-Wąsowicza. Ten znany varsavianista, profesor Instytutu Historii PAN i żołnierz AK, został uhonorowany dzięki wspólnym staraniom rodziny i miejskich władz. Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy, zaznaczyła, że upamiętniono w ten sposób człowieka, który pałał ogromną miłością do stolicy.

Żoliborski skwer z nowym patronem. To hołd dla niezwykłego mieszkańca i bohatera

i

Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe

Nowy patron skweru na warszawskim Żoliborzu

W sobotniej uroczystości (9 maja) wzięli udział samorządowcy, krewni Krzysztofa Dunin-Wąsowicza oraz mieszkańcy Żoliborza. Kulminacyjnym momentem wydarzenia było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, która ma przybliżać sylwetkę patrona wszystkim przechodniom.

Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy, w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na niezwykłą rolę Dunin-Wąsowicza. Podkreśliła, że nie ograniczał się on jedynie do opisywania dziejów stolicy, ale aktywnie w nich uczestniczył.

„Jako profesor, autor i społecznik był jednym z tych ludzi, którzy potrafili łączyć wiedzę z działaniem. Dzięki jego pracy miasto zyskało nie tylko bogatszą dokumentację swoich dziejów, ale także głębszą świadomość własnej tożsamości”

Polecany artykuł:

17-letni Dominik wciągnięty pod pociąg. Jego słowa po wypadku łamią serce

Z kolei Agnieszka Wyrwał, przewodnicząca komisji ds. kultury i promocji Rady m.st. Warszawy, oceniła, że nowy patron skweru był postacią wyjątkową. Według niej stał się on integralną częścią historycznej i moralnej pamięci miasta.

„Ukształtowany przez przedwojenną Warszawę, w czasie wojny przeszedł prawdziwy egzamin wartości. Po wojnie wybrał drogę służby, nauki i pamięci, a Warszawa zawsze zajmowała w jego pracy miejsce szczególne”

Po zakończeniu uroczystości na skwerze, zebrani przenieśli się do pobliskiej biblioteki. Tam odbyło się spotkanie poświęcone wspomnieniom o życiu i pracy zmarłego historyka.

Krzysztof Dunin-Wąsowicz: profesor, żołnierz i Sprawiedliwy

Krzysztof Dunin-Wąsowicz zmarł 9 maja 2013 roku, pozostawiając po sobie bogaty dorobek jako profesor historii i badacz dziejów Warszawy. W czasie II wojny światowej służył jako podchorąży w Armii Krajowej, w kompanii K4 pułku „Baszta”. Aktywnie działał również w redakcji czasopisma „Płomienie” i socjalistycznej organizacji młodzieżowej o tej samej nazwie. Wyróżnił się odwagą, pomagając Żydom i współpracując z Radą Pomocy Żydom „Żegota”.

13 kwietnia 1944 roku okupanci niemieccy aresztowali go za działalność w podziemiu. Przeszedł brutalne przesłuchania w alei Szucha i na Pawiaku, a następnie został wysłany do obozu koncentracyjnego Stutthof. Tam przydzielono go do pracy w biurze raportowym, co zmuszało go do obecności przy selekcji nowo przybyłych więźniów. Udało mu się zbiec podczas ewakuacji obozu w lutym 1945 roku.

Bohaterskie czyny Krzysztofa Dunin-Wąsowicza i jego matki Janiny zostały docenione w 1982 roku, kiedy to Instytut Yad Vashem nadał im tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Ćwierć wieku później, w 2007 roku, ówczesny prezydent Lech Kaczyński uhonorował varsavianistę Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za zaangażowanie w ratowanie ludności żydowskiej.

Polecany artykuł:

Zastrzelił byłą żonę na oczach dzieci. Nowe fakty o Bogusławie G.
Serce się kraje...Byliśmy w środku spalonego kościoła w Lublinie
Myślisz, że znasz Warszawę? Ten quiz bezlitośnie obnaży prawdę! Tylko nieliczni zdobędą 10/10
Pytanie 1 z 10
Najpopularniejszym symbolem reprezentującym stolicę jest syrenka. Szacuje się, że warszawskich syrenek jest
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA ŻOLIBORZ
ŻOLIBORZ
SKWER