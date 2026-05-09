Zaginął 15-letni Akim z Warszawy. Mama ostatni raz widziała go w metrze

Trwają poszukiwania zaginionego 15-letniego Akima Pimonenko

Policjanci szukają zaginionego nastolatka - 15-letniego Akima Pimonenko. Ostatni raz mama widziała swojego syna we wtorek, 5 maja, na terenie stacji metra Stadion Narodowy. Od tej pory rodzina nie ma kontaktu z chłopakiem. Nastolatek milczy i wciąż nie dotarł do swojego domu.

Policja z Warszawy podaje rysopis zaginionego nastolatka

Funkcjonariusze z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KRP Warszawa VI udostępnili wizerunek oraz pełny rysopis poszukiwanego piętnastolatka.

wzrost: 185 cm

185 cm budowa ciała: dobrze zbudowany

dobrze zbudowany włosy: ciemne

ciemne oczy: niebieskie

W dniu zaginięcia Akim ubrany był w białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe oraz niebiesko-czarne buty "NIKE".

Śledczy zaznaczają, że najdrobniejsze sygnały ze strony społeczeństwa mogą przynieść przełom w działaniach poszukiwawczych.

i Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe

- Osoby, które mają wiedzę o miejscu pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z Wydziałem Operacyjno - Rozpoznawczym Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, tel. 47 723 84 10 lub dyżurnym jednostki, tel. 47 723 75 55. Informacje można również przesłać na adres: [email protected] - przekazała nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej komendy.

Sonda Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej? Tak Nie