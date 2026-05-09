Auto wbiło się w cukiernię o świcie. Groźny poranek w Zakopanem

Grzegorz Kluczyński
2026-05-09 10:28

W sobotę, 9 maja, tuż po godzinie 5.30 na ulicy Droga do Olczy w Zakopanem doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Samochód osobowy najpierw uderzył w przydrożną latarnię, a następnie wjechał w budynek cukierni. Na szczęście – jak wynika z ustaleń służb – nikt nie został ranny.

Poranek pełen chaosu

Zgłoszenie o zdarzeniu trafiło do straży pożarnej chwilę po 5.30. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Strażacy z PSP Zakopane potwierdzili, że auto uderzyło kolejno w latarnię i fasadę cukierni. Uszkodzona została infrastruktura drogowa oraz drewniana konstrukcja budynku.

Według relacji strażaków, nocne opady mogły sprawić, że nawierzchnia była wyjątkowo śliska. To jedna z hipotez branych pod uwagę przy ustalaniu przyczyn zdarzenia.

Nowe ustalenia: kierowca uciekł

Choć początkowo informowano, że nie ma osób poszkodowanych, „Fakt” ustalił, że sytuacja jest bardziej złożona. Kierowca białego samochodu, który wbił się w cukiernię, uciekł z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Policja prowadzi jego poszukiwania i wyjaśnia, który z pojazdów brał udział w poprzedzającej kolizji oraz kto zawinił.

Dwie osoby podróżujące drugim autem nie odniosły obrażeń. Ich pojazd został jedynie nieznacznie uszkodzony.

Służby zabezpieczyły teren

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, usunęli uszkodzoną latarnię i sprawdzili stabilność budynku cukierni. Policja prowadzi czynności wyjaśniające – od analizy śladów na jezdni po przesłuchania świadków

