20-latka trafiła na odwyk. Uzależniła się od... sztucznej inteligencji! „To dopiero początek”

Nowy rodzaj nałogu

Jak informuje lokalny dziennik „Il Gazzettino”, młoda kobieta została skierowana na terapię w ośrodku leczenia uzależnień działającym w ramach włoskiej publicznej służby zdrowia. Dotąd placówka zajmowała się głównie osobami uzależnionymi od hazardu, kompulsywnych zakupów, smartfonów czy mediów społecznościowych.

Tym razem jednak problem okazał się zupełnie inny: pacjentka uzależniła się od relacji z algorytmem AI.

„To dopiero początek”

Szefowa ośrodka, Laura Suardi, nie ukrywa, że przypadek jest przełomowy, ale – co zaskakujące – nie jest dla specjalistów szokiem.

- To jak wierzchołek góry lodowej w terapii, która w przeszłości była postrzegana jako skierowana do osób uzależnionych od narkotyków – powiedziała cytowana przez gazetę.

Według niej badania prowadzone w ostatnich dwóch latach wskazywały, że emocjonalne przywiązanie do algorytmów może stać się realnym problemem.

Algorytm, który „rozumie lepiej niż człowiek”

Suardi tłumaczy, że sztuczna inteligencja potrafi „uczyć się” użytkownika i odpowiadać w sposób, który idealnie trafia w jego potrzeby emocjonalne.

- Algorytm, w miarę jak uczy się ciebie poznawać, potrafi udzielać odpowiedzi, które odpowiadają temu, co chciałbyś usłyszeć, nawet bardziej niż twój rówieśnik. To wzmacnia coś, co zaczyna przypominać relację przyjacielską – wyjaśnia specjalistka.

Problem zaczyna się wtedy, gdy taka relacja staje się jedynym punktem odniesienia.

Samo ograniczenie dostępu nie wystarczy

Ekspertka podkreśla, że w przypadku tego typu zaburzeń nie wystarczy po prostu „odciąć” pacjenta od technologii.

- Nasza pomoc polega na wykorzystaniu nie tylko kompetencji psychologicznych, lecz także psychiatrycznych. Angażujemy również członków rodziny pacjentów – mówi Suardi.

To oznacza, że uzależnienie od AI zaczyna być traktowane równie poważnie jak inne, klasyczne nałogi.

Nowe wyzwanie dla świata

Przypadek 20‑latki z Wenecji może być pierwszym sygnałem, że społeczeństwa muszą przygotować się na zupełnie nowe zagrożenia. Sztuczna inteligencja, choć potrafi pomagać, uczyć i wspierać, może również stać się niebezpiecznym substytutem relacji międzyludzkich.

Sonda Czy obawiasz się sztucznej inteligencji? Właściwie, to tak Może trochę Mnie w pracy AI nie zastąpi!