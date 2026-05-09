Hantawirus na wycieczkowcu MV Hondius. Polak pod nadzorem sanitarnym

Hantawirus na pokładzie uwięził pasażerów. Trwa wielka operacja repatriacyjna

Jak informuje hiszpańskie MSW, wszyscy pasażerowie MV Hondius zostaną ewakuowani i repatriowani. Statek ma dotrzeć na Teneryfę w niedzielę rano, między 4 a 6 czasu lokalnego. Jako pierwsi na ląd zejdą obywatele Hiszpanii – łącznie 14 osób.

Hiszpańska minister zdrowia Monica Garcia podkreśla, że nie mają oni żadnych objawów, ale i tak trafią do szpitala w Madrycie na kwarantannę. Pozostali pasażerowie – w tym obywatele Francji, Niemiec, Belgii czy Holandii – będą repatriowani dopiero wtedy, gdy ich samoloty będą gotowe do startu.

Polska pod lupą sanepidu. Jedna osoba objęta obserwacją

Portal Rynek Zdrowia ustalił, że w Polsce jedna osoba została objęta nadzorem sanitarnym. Powód? Możliwy kontakt z pasażerką MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa.

Według informacji portalu osoba ta nie ma żadnych objawów, ale przez siedem dni będzie pozostawać pod obserwacją służb sanitarnych. GIS potwierdził te ustalenia.

WHO wkracza do akcji. Na miejsce jedzie szef organizacji

Według AFP w operacji ewakuacyjnej ma uczestniczyć także szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, który w sobotę spotka się z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, a następnie uda się na Teneryfę. Jego zadaniem będzie koordynacja działań służb i nadzór nad procedurami bezpieczeństwa.

Hiszpańskie służby zapewniają, że pasażerowie i załoga będą mieli kontakt wyłącznie z ekipami repatriacyjnymi, a „nie dojdzie do żadnego kontaktu ze społeczeństwem”.

Trzy ofiary śmiertelne i sześć potwierdzonych zakażeń

WHO potwierdziła już trzy zgony na pokładzie MV Hondius oraz sześć przypadków zakażenia hantawirusem. Choroba przenoszona jest głównie przez gryzonie i może prowadzić do ciężkiej niewydolności oddechowej.

W Hiszpanii odizolowano trzy osoby, które miały kontakt z zakażonymi – dwie w Barcelonie i jedną w Alicante.

Statek trafi do dezynfekcji

Po zakończeniu ewakuacji MV Hondius zostanie przetransportowany do Holandii, gdzie przejdzie pełną dezynfekcję.

10

Sonda Płynąłeś/Płynęłaś statkiem? Tak, jeden raz. Tak, wiele razy. Nie i nie chcę. Nie, ale chciałbym/chciałabym.