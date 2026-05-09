Dron z rosyjskimi napisami znaleziony w Polsce. Służby zabezpieczyły teren

Dron z rosyjskimi napisami — co wiadomo?

Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM, na urządzeniu widoczne są napisy wykonane cyrylicą. To nie jest zwykły sprzęt, który można kupić w sklepie. Służby mówią o większym, specjalistycznym dronie, wyposażonym w kamerę lub kilka kamer.

„Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych”

- poinformował w komunikacie rzecznik prasowy Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.

Akcja służb w Osiece

Dron został znaleziony na polu przez przypadkowe osoby. Po zgłoszeniu na miejsce przyjechały służby, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły analizę urządzenia.

Powiadomiono m.in. Żandarmerię Wojskową, która przejęła działania związane z ustaleniem pochodzenia i celu lotu drona.

Skąd dron wziął się w Polsce?

Służby analizują zapis z kamer oraz konstrukcję urządzenia. To właśnie te elementy mogą pomóc ustalić, czy dron był częścią operacji rozpoznawczej, testem sprzętu, czy incydentem o innym charakterze.

Napięta sytuacja przy granicy

Odkrycie drona w tak bliskiej odległości od granicy z Rosją to kolejny sygnał, że region Warmii i Mazur pozostaje obszarem wymagającym szczególnej uwagi.

W ostatnich miesiącach służby odnotowują zwiększoną liczbę incydentów związanych z aktywnością dronów w pobliżu granicy.

Sonda Czy groźby Rosji wobec Zachodu są realne? Tak, sytuacja jest bardzo groźna To tylko straszenie i propaganda Groźby są przesadzone, ale napięcie rośnie Nie interesuję się polityką