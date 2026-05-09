Dron z rosyjskimi napisami znaleziony w Polsce. Służby zabezpieczyły teren

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-05-09 12:33

Niedaleko granicy z Obwodem Królewieckim doszło do niepokojącego odkrycia. Na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc znaleziono specjalistycznego drona z napisami w języku rosyjskim. Urządzenie leżało zaledwie około 20 kilometrów od granicy z Rosją, a na miejscu natychmiast pojawiły się służby.

Żandarmeria Wojskowa

i

Autor: Artur Szczepanski/REPORTER/ East News

Dron z rosyjskimi napisami — co wiadomo?

Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM, na urządzeniu widoczne są napisy wykonane cyrylicą. To nie jest zwykły sprzęt, który można kupić w sklepie. Służby mówią o większym, specjalistycznym dronie, wyposażonym w kamerę lub kilka kamer.

„Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych”

- poinformował w komunikacie rzecznik prasowy Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.

Akcja służb w Osiece

Dron został znaleziony na polu przez przypadkowe osoby. Po zgłoszeniu na miejsce przyjechały służby, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły analizę urządzenia.

Powiadomiono m.in. Żandarmerię Wojskową, która przejęła działania związane z ustaleniem pochodzenia i celu lotu drona.

Polecany artykuł:

Tragiczny pożar w Szczytnie. Dwie osoby nie żyją, trwa ustalanie ich tożsamości

Skąd dron wziął się w Polsce?

Służby analizują zapis z kamer oraz konstrukcję urządzenia. To właśnie te elementy mogą pomóc ustalić, czy dron był częścią operacji rozpoznawczej, testem sprzętu, czy incydentem o innym charakterze.

Napięta sytuacja przy granicy

Odkrycie drona w tak bliskiej odległości od granicy z Rosją to kolejny sygnał, że region Warmii i Mazur pozostaje obszarem wymagającym szczególnej uwagi.

W ostatnich miesiącach służby odnotowują zwiększoną liczbę incydentów związanych z aktywnością dronów w pobliżu granicy.

Sonda
Czy groźby Rosji wobec Zachodu są realne?
Drony nad Polską. Co mieszkańcy Białegostoku sądzą o naruszeniu przestrzeni powietrznej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRON
POLICJA
ROSJA
ŻANDARMERIA WOJSKOWA