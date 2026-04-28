"Polska Wenecja" jest nowym rajem kuracjuszy. To perełka

Anastazja Lisowska
2026-04-28 5:10

Uzdrowisk na mapie Polski nie brakuje, ale mimo to co rusz słyszymy o nowych tego typu miejscach. Jedno z nich od początku 2026 roku oficjalnie dołączyło do tego grona i już budzi duże zainteresowanie wśród kuracjuszy. Przyciąga nie tylko spokojem i położeniem nad rzekami, ale też coraz lepszą infrastrukturą zdrowotną.

Lidzbark Warmiński nowym uzdrowiskiem
Nowy rozdział po latach starań

Droga do uzyskania statusu uzdrowiska przez Lidzbark Warmiński - bo to o nim mowa - była długa i wymagająca. Miasto przygotowywało się do tego przez ponad dekadę, inwestując w infrastrukturę i wykorzystując swoje naturalne walory. Formalna decyzja zapadła pod koniec 2025 roku, a od początku 2026 Lidzbark Warmiński dołączył do elitarnego grona polskich miejscowości leczniczych. Dla województwa warmińsko-mazurskiego to ważny krok, bowiem region zyskał kolejną tego typu lokalizację, a to wzmacnia jego pozycję na turystycznej mapie Polski.

"Polska Wenecja" z potencjałem zdrowotnym

Przydomek "polska Wenecja" nie jest przypadkowy. Przez miasto przepływają rzeki Łyna i Symsarna, a układ ulic i mostów nadaje mu wyjątkowy, niemal romantyczny charakter jak z Wenecji. To jednak nie tylko estetyka przyciąga uwagę kuracjuszy. Kluczowe znaczenie ma nowoczesna infrastruktura uzdrowiskowa. Na szczególne wyróżnienie zasługują:

  • tężnie solankowe
  • pawilon zdrowia
  • park uzdrowiskowy z siecią ścieżek rekreacyjnych
  • termy z wodami chlorkowo-sodowymi wykorzystywanymi w terapii.

Leczenie i regeneracja w nowym uzdrowisku

Oferta lecznicza jest tu szeroka i odpowiada na potrzeby współczesnych pacjentów. W Lidzbarku można wspomagać leczenie m.in.:

  • chorób układu krążenia i nadciśnienia,
  • schorzeń ortopedycznych i reumatologicznych,
  • problemów neurologicznych,
  • chorób dróg oddechowych.

Lidzbark Warmiński nową perełką wśród kuracjuszy

Czy miasto stanie się teraz drugim Ciechocinkiem? Na tym etapie jest to jeszcze trudne do stwierdzenia, lecz biorąc pod uwagę jego szybki rozwój oraz wiele udogodnień, które czekają na kuracjuszy, bez wątpienia nie można tego wykluczyć!

Mediateka ikona stacji
