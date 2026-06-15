Wojsko zbiera sie przy Przesmyku Suwalskim. Co się dzieje?

Wojska zbierają się w rejonie Przesmyku Suwalskiego. Ruszają manewry żołnierzy Polski, Litwy i Francji
Widzisz coraz więcej żołnierzy w warmińsko-mazurskim i w rejonie Suwałk? To tylko ćwiczenia! Litewskie siły zbrojne poinformowały o rozpoczęciu międzynarodowych manewrów pod nazwą „Dzielny Dzik 26”. Odbędą się w dniach od 16 do 26 czerwca w rejonie Przesmyku Suwalskiego. W manewrach udział wezmą żołnierze Litwy, Polski i Francji. W związku z ćwiczeniami mieszkańcy i niektórych części Polski, i Litwy mogą spodziewać się wzmożonego ruchu wojskowych pojazdów na głównych drogach. Armia poinformowała, że w najbliższych dniach będzie transportowany sprzęt wojskowy oraz żołnierze biorący udział w operacji.
O co chodzi z Przesmykiem Suwalskim? Czemu ten obszar powinien być szczególnie pilnowany?
Jak przekazano w komunikacie, celem ćwiczeń jest doskonalenie współpracy wojsk państw NATO. Żołnierze będą ćwiczyć prowadzenie operacji wojskowych, wymianę informacji i koordynację działań między poszczególnymi jednostkami. Według litewskiej armii szczególny nacisk zostanie położony na szybkie reagowanie i ochronę Przesmyku. To właśnie ten obszar od lat uznawany jest za wymagający szczególnej ochrony - teoretycznie, gdyby Rosja zdobyła ten mały fragment Polski, zyskałaby lądowe połączenie Królewca z Białorusią i odcięłaby państwa bałtyckie od reszty NATO. Rosja nie twierdzi, że chce czegoś takiego, ale na wszelki wypadek wojsko i tak ćwiczy obronę tego kawałka Polski.
Nie należy publikować w internecie zdjęć, filmów ani informacji dotyczących ruchów wojsk
Kilka dni wcześniej o zbliżających się ćwiczeniach informowało także Wojsko Polskie. Komunikaty skierowano przede wszystkim do mieszkańców Warmii i Mazur. Armia ostrzegała przed zwiększonym ruchem wojskowych kolumn na drogach i apelowała o zachowanie ostrożności. Wojsko przypomniało również, aby nie publikować w internecie zdjęć, filmów ani informacji dotyczących tras przejazdu, lokalizacji i terminów przemieszczania się wojskowego sprzętu. Prośby tego rodzaju kierowane są zresztą do Polaków od wybuchu wojny na Ukrainie.