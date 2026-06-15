Wojsko zbiera sie przy Przesmyku Suwalskim. Co się dzieje?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-15 9:36

Coraz więcej żołnierzy i sprzętu pojawia się na Przesmyku Suwalskim i w jego okolicy. Co się dzieje? Jak podało litewskie wojsko i Polskie Radio, niebawem rozpoczną się duże ćwiczenia wojskowe z udziałem żołnierzy Litwy, Polski i Francji. Manewry pod kryptonimem „Dzielny Dzik 26” potrwają od 16 do 26 czerwca. Litewskie wojsko ostrzega mieszkańców przed zwiększonym ruchem wojskowych pojazdów na drogach.

Przesmyk suwalski
Autor: Mapy Google/ Materiały prasowe

Wojska zbierają się w rejonie Przesmyku Suwalskiego. Ruszają manewry żołnierzy Polski, Litwy i Francji

Widzisz coraz więcej żołnierzy w warmińsko-mazurskim i w rejonie Suwałk? To tylko ćwiczenia! Litewskie siły zbrojne poinformowały o rozpoczęciu międzynarodowych manewrów pod nazwą „Dzielny Dzik 26”. Odbędą się w dniach od 16 do 26 czerwca w rejonie Przesmyku Suwalskiego. W manewrach udział wezmą żołnierze Litwy, Polski i Francji. W związku z ćwiczeniami mieszkańcy i niektórych części Polski, i Litwy mogą spodziewać się wzmożonego ruchu wojskowych pojazdów na głównych drogach. Armia poinformowała, że w najbliższych dniach będzie transportowany sprzęt wojskowy oraz żołnierze biorący udział w operacji.

O co chodzi z Przesmykiem Suwalskim? Czemu ten obszar powinien być szczególnie pilnowany?

Jak przekazano w komunikacie, celem ćwiczeń jest doskonalenie współpracy wojsk państw NATO. Żołnierze będą ćwiczyć prowadzenie operacji wojskowych, wymianę informacji i koordynację działań między poszczególnymi jednostkami. Według litewskiej armii szczególny nacisk zostanie położony na szybkie reagowanie i ochronę Przesmyku. To właśnie ten obszar od lat uznawany jest za wymagający szczególnej ochrony - teoretycznie, gdyby Rosja zdobyła ten mały fragment Polski, zyskałaby lądowe połączenie Królewca z Białorusią i odcięłaby państwa bałtyckie od reszty NATO. Rosja nie twierdzi, że chce czegoś takiego, ale na wszelki wypadek wojsko i tak ćwiczy obronę tego kawałka Polski. 

Nie należy publikować w internecie zdjęć, filmów ani informacji dotyczących ruchów wojsk

Kilka dni wcześniej o zbliżających się ćwiczeniach informowało także Wojsko Polskie. Komunikaty skierowano przede wszystkim do mieszkańców Warmii i Mazur. Armia ostrzegała przed zwiększonym ruchem wojskowych kolumn na drogach i apelowała o zachowanie ostrożności. Wojsko przypomniało również, aby nie publikować w internecie zdjęć, filmów ani informacji dotyczących tras przejazdu, lokalizacji i terminów przemieszczania się wojskowego sprzętu. Prośby tego rodzaju kierowane są zresztą do Polaków od wybuchu wojny na Ukrainie.

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