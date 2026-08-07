Tajemnicza eksplozja w Moskwie! Ogromny huk, powodem samolot?

Meduza: Głośny wybuch słyszany w całej Moskwie. Służby nie wiedzą, co się stało?

Wielki huk w Moskwie! Jak informuje meduza.io, do zdarzenia doszło w piątek około godz. 11 czasu lokalnego. Mieszkańcy Moskwy zaczęli zgłaszać, że w różnych częściach miasta słychać było bardzo głośny huk przypominający eksplozję.

Dźwięk miał być słyszalny zarówno na południowym zachodzie miasta, jak i na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie. Zgłoszenia pochodziły m.in. z rejonów Troparyovo-Nikulino, Lyubertsy i Zelenogradu.

Według relacji cytowanych przez rosyjskie media szczególnie głośno było w południowo-zachodniej części Moskwy, m.in. w Konkowie, Solntsewie, na Prospekcie Wernadskiego i w Kommunarce. Niektórzy mieszkańcy Konkowa twierdzili, że poczuli falę uderzeniową. Huk było słychać także w centrum

Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przekazało, że nie ma na razie informacji o eksplozji

Meduza.io, powołując się na rosyjskie kanały informacyjne, podaje, że odgłos był słyszalny także w centrum Moskwy, choć tam miał być znacznie słabszy. Zgłoszenia pochodziły m.in. z okolic Kurskiej i Tagańskiej. Moskiewski oddział Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przekazał, że nie ma na razie informacji o eksplozji. Przedstawiciele służb mieli powiedzieć, że nie stwierdzono żadnych oznak pożaru ani dymu. Przyznali jednak, że sami również słyszeli huk i nie wiedzą, co dokładnie było jego źródłem.

Jedna z pierwszych wersji pojawiających się w rosyjskich mediach zakłada, że źródłem dźwięku mógł być samolot przelatujący nad regionem moskiewskim. Kanał Baza, który jest łączony z rosyjskimi służbami, podał, że według wstępnych informacji maszyna mogła przekroczyć barierę dźwięku. Podobną informację przekazało także RBC, powołując się na źródło związane ze służbami ratunkowymi. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tej wersji. Nie wiadomo też, jaki samolot miałby odpowiadać za huk i gdzie dokładnie miał znajdować się w chwili zdarzenia. Według informacji zebranych przez meduza.io rosyjskie służby nadal sprawdzają, co było przyczyną głośnego dźwięku słyszanego w Moskwie.

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Massive explosion reported across Moscow and the surrounding region around 11 AM. Heard everywhere from the city center to Khimki and Krasnogorsk, rattling windows. No official info yet. pic.twitter.com/aRENo2lK2f— WarTranslated (@wartranslated) August 7, 2026

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