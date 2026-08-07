Chorosińska pokazała zdjęcie z windy. Jeden szczegół w wyglądzie od razu przyciąga uwagę

Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po kluczowej konferencji programowej ugrupowania "Ku nowemu rządowi".

Podczas spotkania partia przedstawiła śmiałe propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej oraz opieki zdrowotnej.

Jej tajemniczy wpis o drodze "do zwycięstwa" sugeruje ambitne plany PiS – poznaj szczegóły strategii powrotu do władzy.

Dominika Chorosińska pokazała zdjęcie z politykami PiS

Dominika Chorosińska podzieliła się z obserwatorami fotografią zrobioną w windzie. Posłanka PiS pozuje na niej w otoczeniu innych polityków swojej partii. Zdjęcie wykonano po czwartkowym spotkaniu programowym ugrupowania.

Na fotografii uwagę zwraca też sama Chorosińska, która zaprezentowała się w dużych okularach z ciemnymi oprawkami. Jeszcze bardziej wymowny okazał się jednak komentarz, którym opatrzyła zdjęcie.

„I powiozą nas windą do ... zwycięstwa” – napisała.

Do wpisu dodała hashtag #KuNowemuRządowi. Słowa posłanki można odczytać jako żartobliwe nawiązanie do przeboju „Windą do nieba”. Tym razem celem podróży polityków PiS ma być jednak „zwycięstwo”.

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„Ku nowemu rządowi”. PiS pokazało swoje plany

Wpis Chorosińskiej pojawił się po konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w czwartek, 6 sierpnia, w Warszawie. Spotkanie nosiło nazwę „Ku nowemu rządowi”, a uczestniczyli w nim czołowi politycy ugrupowania. PiS przedstawiło podczas wydarzenia część propozycji dotyczących m.in. bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i rolnictwa.

Sam termin konferencji nie był przypadkowy. Zorganizowano ją w pierwszą rocznicę inauguracji prezydentury Karola Nawrockiego. Jarosław Kaczyński przekonywał podczas spotkania, że PiS powinno wykorzystać obecną sytuację polityczną do walki o ponowne przejęcie władzy.

PiS zapowiada miliardy dla wojska

Dużo miejsca podczas konferencji poświęcono bezpieczeństwu. Mariusz Błaszczak przedstawił koncepcję zwiększenia środków na obronność o około 20 mld zł rocznie. PiS proponuje również zmiany w systemie rezerw. Rezerwiści mieliby otrzymywać 800 zł za gotowość, a udział w ćwiczeniach wojskowych miałby być rekompensowany ich pracodawcom.

Partia zapowiada też większe wykorzystanie polskiego przemysłu zbrojeniowego i pierwszeństwo dla krajowych produktów przy zakupach dla wojska. Mariusz Błaszczak mówił także o powołaniu Narodowego Funduszu Innowacji Obronnych oraz programie budowy schronów dla ludności cywilnej.

Zdrowie i rolnictwo także na stole

Swoje propozycje przedstawiali również inni politycy PiS. Katarzyna Sójka zapowiedziała system natychmiastowej opieki wielospecjalistycznej dla pacjentów onkologicznych. Założeniem ma być przyspieszenie diagnostyki oraz rozpoczęcia leczenia osób z chorobami nowotworowymi.

Partia mówiła też o zmianach dotyczących rolnictwa, w tym o zwiększeniu dostępu do lokalnych produktów i tworzeniu krótszych łańcuchów dostaw na wypadek sytuacji kryzysowych.

Przemysław Czarnek zapowiadał natomiast m.in. działania dotyczące systemu ETS, mieszkalnictwa oraz powołania tzw. straży praw.

Chorosińska już pisze o „zwycięstwie”

Czwartkowa konferencja była więc wyraźnym sygnałem, że PiS rozpoczyna kolejny etap przygotowań programowych przed następnymi wyborami. I właśnie w takim kontekście wpis Dominiki Chorosińskiej nabiera politycznego znaczenia. Posłanka, zamiast długiego komentarza po partyjnym spotkaniu, wybrała zdjęcie z windy i jedno krótkie hasło o drodze „do zwycięstwa”.

Na tym prezentacja propozycji PiS się nie kończy. Kolejna konferencja programowa ugrupowania ma odbyć się w przyszłym tygodniu.

Poniżej galeria zdjęć: Posłanka PiS Dominika Chorosińska w odważnych scenach łóżkowych

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