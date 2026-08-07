Koleżanka przyłapała Morawieckiego z telefonem w ręku. Nie wytrzymała! "Skandal!"

W czwartek (6 sierpnia) przed Pałacem Prezydenckim odbyła się wyjątkowa uroczystość. Zorganizowana została wielka feta z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydneta Karola Nawrockiego. Na dziedzińcu Pałacu ustawione zostały trybuny i specjalna scena. Najpierw odbyła się na niej debata z udziałem prof. Andrzeja Nowaka, Rafała Ziemkiewicza oraz Krzysztofa Stanowskiego, której moderatorką była Dorota Gawryluk.

Potem przyszedł czas na krótką część artystyczną. Wystąpił raper o pseudonimie Eldo, czyli Leszek Kaźmierczak wraz z dziećmi z zespołu „Zagórzańska siła”. Dziecięcy zespół wykonał hymn Polski w wyjątkowy sposób, bo przygrywając na skrzypcach. A raper zaśpiewał wraz z zespołem znany przebój „Nie pytaj o nią", inspirowany piosenką Grzegorza Ciechowskiego „Nie pytaj o Polskę”. Następnie głos zabrał Karol Nawrocki. Jak mówił do zgromadzonych zamierza niebawem przedstawić specjalną strategię rozwoju:

Wierzę głęboko, że prezydencka strategia rozwoju, która formalnie zostanie przedstawiona w ciągu kilku miesięcy, stanie się w najbliższych wyborach parlamentarnych punktem odniesienia dla wszystkich tych, którzy aspirują do rządzenia w RP, żeby stworzyć realny plan na przyszłość dla Rzeczpospolitej - podkreślił.

Na uroczystości przed Pałacem Prezydenckim mógł przybyć każdy chętny. Wśród zebranych nie zabrakło także polityków. Na miejscu była m.in. posłanka Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, która... zauważyła w tłumie kolegę z PiS, a właściwie już dawnego kolegę, czyli Mateusza Morawieckiego. Oczywiście nagrała byłego premiera, a nagranie wrzuciła do sieci. Dlaczego? Ponieważ zachowanie Morawieckiego wywołał jej oburzenie!

- ‼️ SKANDAL‼️ Podczas wystąpienia Prezydenta Karola Nawrockiego siedzący w tłumie Mateusz Morawiecki cały czas grzebał w telefonie. Skoro nie był zainteresowany, to po co przyszedł? - grzmiała posłanka w mediach społecznościowych.

Internauci szybo wskazali posłance, że nie tylko Mateusz Morawiecki "grzebał w telefonie", ale i koleżanka Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom, czyli siedząca tuż obok byłego szefa rządu posłanka Anna Krupka.

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