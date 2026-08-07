Dramat na jeziorze. Silny wiatr przewrócił łodzie z nastolatkami. Ponad 30 osób wpadło do wody

Do groźnej sytuacji doszło na jeziorze Seksty na Mazurach. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące kilku wywróconych łodzi. Pływali nimi nastolatkowie uczestniczący w obozie żeglarskim. Przyczyną zdarzenia był silny wiatr. Ratownicy podjęli z wody łącznie 39 osób.

– Jedna z łodzi zatonęła, natomiast trzy pozostałe utrzymały się na powierzchni. Wszystkie osoby zostały bezpiecznie podjęte z wody – relacjonuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.

Grad wielkości pięści i jabłek

Nawałnice spowodowały poważne zniszczenia również na lądzie. W województwie warmińsko-mazurskim uszkodzonych zostało 19 domów oraz 10 budynków gospodarczych.

Najwięcej szkód stwierdzono w Lubominie i Wapniku w powiecie lidzbarskim. Po przejściu nawałnicy nad miejscowościami pojawiło się intensywne gradobicie.

– Mieszkańcy informowali o kulach gradowych, wielkości pięści, a nawet jabłka. Rolnicy zgłaszają bardzo duże straty w uprawach oraz uszkodzenie sprzętu rolniczego – przekazał Radiu Eska Łukasz Wróblewski.

Cztery osoby zostały ranne

Skutki gwałtownej pogody odnotowano także poza województwem warmińsko-mazurskim. W powiecie suwalskim spadająca część dachu uderzyła mężczyznę.

W powiecie buskim drzewo przewróciło się na kilkudziesięciu pielgrzymów idących na Jasną Górę. Obrażeń doznały dwie osoby. Z kolei w powiecie kętrzyńskim drzewo runęło na jadący samochód osobowy, raniąc jedną osobę.

W całym kraju wskutek nawałnic poszkodowane zostały łącznie cztery osoby. Strażacy przeprowadzili 1240 interwencji.