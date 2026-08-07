Dramat na jeziorze. Silny wiatr przewrócił łodzie z nastolatkami. Ponad 30 osób wpadło do wody

Andrzej Brzozowski
Konsultacja: jch
2026-08-07 7:24

Gwałtowna pogoda doprowadziła do wielu niebezpiecznych zdarzeń w różnych częściach kraju. Na jeziorze Seksty w powiecie piskim silny wiatr przewrócił kilka łodzi, którymi płynęli uczestnicy obozu żeglarskiego. W wodzie znalazło się 39 młodych osób. Wszystkich uratowano.

Strażak z kołem ratunkowym. Obok zdjęcie łodzi na jeziorze o zmierzchu. O ratowaniu żeglarzy przeczytasz na SE.
Autor: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe/ Materiały prasowe

Do groźnej sytuacji doszło na jeziorze Seksty na Mazurach. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące kilku wywróconych łodzi. Pływali nimi nastolatkowie uczestniczący w obozie żeglarskim. Przyczyną zdarzenia był silny wiatr. Ratownicy podjęli z wody łącznie 39 osób.

Jedna z łodzi zatonęła, natomiast trzy pozostałe utrzymały się na powierzchni. Wszystkie osoby zostały bezpiecznie podjęte z wody – relacjonuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.

Grad wielkości pięści i jabłek

Nawałnice spowodowały poważne zniszczenia również na lądzie. W województwie warmińsko-mazurskim uszkodzonych zostało 19 domów oraz 10 budynków gospodarczych.

Najwięcej szkód stwierdzono w Lubominie i Wapniku w powiecie lidzbarskim. Po przejściu nawałnicy nad miejscowościami pojawiło się intensywne gradobicie.

Mieszkańcy informowali o kulach gradowych, wielkości pięści, a nawet jabłka. Rolnicy zgłaszają bardzo duże straty w uprawach oraz uszkodzenie sprzętu rolniczego – przekazał Radiu Eska Łukasz Wróblewski.

Cztery osoby zostały ranne

Skutki gwałtownej pogody odnotowano także poza województwem warmińsko-mazurskim. W powiecie suwalskim spadająca część dachu uderzyła mężczyznę.

W powiecie buskim drzewo przewróciło się na kilkudziesięciu pielgrzymów idących na Jasną Górę. Obrażeń doznały dwie osoby. Z kolei w powiecie kętrzyńskim drzewo runęło na jadący samochód osobowy, raniąc jedną osobę.

W całym kraju wskutek nawałnic poszkodowane zostały łącznie cztery osoby. Strażacy przeprowadzili 1240 interwencji.

Dramatyczna akcja ratunkowa na jeziorze Bukowo
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