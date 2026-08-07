Anna Lewandowska z córkami już w Chicago! Robert zadbał o luksusy i specjalny prezent

To początek nowego rozdziału w życiu słynnej pary po głośnym transferze Roberta Lewandowskiego do klubu Chicago Fire. Po tygodniach przygotowań i domykania spraw biznesowych w Europie, Anna Lewandowska dołączyła do męża, który już wcześniej rozpoczął aklimatyzację w nowym zespole i rejonie świata. Przeprowadzka za ocean to ogromna zmiana dla całej rodziny, co sama trenerka podkreślała w mediach społecznościowych, nie ukrywając, że towarzyszą jej zarówno ekscytacja, jak i spore obawy.

Anna Lewandowska w pilnej potrzebie zwróciła się do fanów. Szykuje się na podbój Chicago

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Anna Lewandowska już w Chicago, Robert miał dla niej specjalny prezent

Na razie, zanim Lewandowscy znajdą w Chicago swoją docelową rezydencję, zamieszkali w jednym z najbardziej luksusowych hoteli w mieście. Jak donosi Pudelek, rodzina zatrzymała się w prestiżowym Waldorf Astoria Chicago, zlokalizowanym w eleganckiej dzielnicy Gold Coast. Ten pięciogwiazdkowy obiekt, uznawany za symbol luksusu, regularnie pojawia się w rankingach najlepszych hoteli na świecie. Ciekawostką jest fakt, że właścicielem hotelu jest Joe Mansueto, do którego należy również klub Chicago Fire FC.

Anna Lewandowska pierwsze chwile w nowym mieście zrelacjonowała w mediach społecznościowych, chłonąc imponującą panoramę miasta najpierw z odrzutowca, a następnie z tarasu. Zachwycone były również jej córki Klara i Laura! Warto podkreślić, że znana trenerka fitness nawet w takiej sytuacji nie zapomniała o rutynie i odbyła intensywny trening, zrelacjonowany później po angielsku.

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Robert Lewandowski zadbał z kolei o to, by powitanie żony w nowym miejscu było wyjątkowe. Piłkarz przywitał Annę specjalnie przygotowanym bukietem kwiatów, czym trenerka nie omieszkała pochwalić się na Instagramie. Opublikowała zdjęcie pięknej kompozycji, oznaczając na nim profil swojego męża. Ten już w nocy z 6 na 7 sierpnia czasu polskiego zagra swój pierwszy mecz w Chicago z pełnym wsparciem rodziny - w ramach Leagues Cup przeciwko drużynie Necaxa z Meksyku.

Zdjęcia z pierwszych chwil Lewandowskiej i całej rodziny w Chicago znajdziesz w naszej galerii.