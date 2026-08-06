Ta kobieta będzie rządzić w Manchesterze United! Zachwycająca na boisku i poza nim

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-08-06 13:38

Manchester United oficjalnie poinformował o zmianie na stanowisku szkoleniowca kobiecej drużyny. Nową trenerką zespołu została Eva Olid, co potwierdzono w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej klubu.

Hiszpanka przejmuje obowiązki po Marku Skinnerze, którego odejście ogłoszono zaledwie dwa dni wcześniej. Jak przekazał klub, współpraca z dotychczasowym szkoleniowcem zakończyła się za porozumieniem stron.

Olid podpisała umowę obowiązującą do końca czerwca 2028 roku. Kontrakt zawiera również opcję przedłużenia o kolejny sezon.

40-letnia trenerka trafia do Manchesteru po pięciu latach pracy w szkockim Heart of Midlothian. Angielskie media piszą o niej: Olid przybyła do Edynburga jako praktycznie nieznana osoba, ale w ciągu pięciu lat pełnienia funkcji dyrektorki odmieniła cały zespół Hearts. W tym czasie osiągnęła z zespołem historyczny sukces, prowadząc klub od drugiej ligi aż do pierwszego w historii klubu mistrzostwa szkockiej Premier League. 

Stadion Old Trafford z lotu ptaka. Na miniaturowym zdjęciu trenerka Eva Olid podpisuje kontrakt. O zmianach czytaj w SE.
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– Klub dysponuje znakomitą infrastrukturą i wszystkim, czego potrzebujemy, aby osiągnąć nasze ambicje. Mamy doskonałe zaplecze treningowe, akademię, która już teraz kształci zawodników zdolnych do gry w pierwszym składzie, oraz wyjątkową grupę wsparcia – powiedziała nowa szkoleniowiec Manchesteru United.

Pani Olid życzymy powodzenia, was zostawiamy z galerią zdjęć, bowiem nowa trenerka żeńskiej drużyny "Czerwonych Diabłów" prezentuje się bardzo ligowo...

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