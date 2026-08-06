Uderzyli w Annę Lewandowską za dzieci. Nie wytrzymała i odpowiedziała

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-08-06 10:33

Anna Lewandowska zabrała głos po fali komentarzy, które pojawiły się pod jej wpisami w mediach społecznościowych. Część internautów skrytykowała sposób, w jaki wraz z Robertem Lewandowskim zorganizowali wakacje swoich córek w czasie przygotowań do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych.

Anna Lewandowska stoi w loży na stadionie i trzyma telefon. O jej odpowiedzi na krytykę przeczytasz na SE.
Autor: AKPA

Anna Lewandowska odpowiedziała na krytykę. Nie zostawiła wątpliwości

Rodzina Lewandowskich szykuje się do rozpoczęcia nowego etapu życia za oceanem. Wszystko ma związek z transferem Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. Organizacja przeprowadzki i związane z nią formalności sprawiają, że ostatnie tygodnie są dla małżeństwa wyjątkowo intensywne.

W tym czasie Klara i Laura spędzają wakacje pod opieką swoich babć. Taka decyzja spotkała się jednak z krytyką części obserwatorów Anny Lewandowskiej, którzy zaczęli oceniać jej podejście do wychowania dzieci.

Trenerka fitness postanowiła odpowiedzieć na zarzuty i wyjaśnić, jak wygląda sytuacja. W opublikowanym wpisie podkreśliła, że córki świetnie odnajdują się w rodzinnym otoczeniu i korzystają z beztroskich wakacji.

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„Dziewczynki mają wakacje życia u babć z całą naszą rodziną (konie, traktory, brak limitów na słodycze) i zarówno one, jak i rodzina, są przeszczęśliwe. I nie, nie mam poczucia winy, bo dzieci są pod najlepszą opieką na świecie. A ocenianie innych mam? Cóż, internetowa klasyka: niektórzy po prostu muszą utrzymać formę w wydawaniu wyroków” — napisała Anna Lewandowska na Instagramie.

Do wpisu dołączyła również zdjęcia pokazujące, jak córki spędzają letni wypoczynek. Na fotografiach znalazły się m.in. rodzinny obiad, wizyta w stajni oraz deser przygotowany przez teściową trenerki, co podkreśliło rodzinny charakter wakacyjnego wyjazdu.

A Robert już strzela. Po pierwszych (dwóch) trudniejszych meczach nastąpiło przełamanie. Dublet w nocy z 1 na 2 sierpnia dał ekipie Fire wygraną z Charlotte FC 2:1. Następny mecz "Lewego" w nocy z piątku na sobotę. Zespół z Chicago, w ramach League Cup, zagra z Necaxą. 

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ROBERT LEWANDOWSKI
ANNA LEWANDOWSKA