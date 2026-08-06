Nie żyje 3-letnia dziewczynka. Zaklinowała się w zabawce

3-letnia dziewczynka zmarła w Boynton Beach na Florydzie po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię.

Tragiczny wypadek miał miejsce pod koniec lipca w domu opiekunki, gdy dzieci były pod opieką jej męża. Dziecko zmarło kilka dni później w szpitalu.

Do tego dramatycznego wypadku doszło w Boynton Beach na Florydzie pod koniec lipca, jednak teraz poinformowały o tym amerykańskie media. Z informacji przekazanych przez lokalną policję wynika, że dziewczynka znajdowała się w domu opiekunki. Ta jednak miała opuścić dom i zostawić dzieci pod opieką małżonka.

Chciała tylko wyciągnąć zabawki. Tragiczna śmierć 3-latki

Dzieci bawiły się na dole domu, podczas gdy mężczyzna przebywał na piętrze, okresowo sprawdzając, co się dzieje i podając im przekąski. Kiedy zszedł, by sprawdzić, czy wszystko w porządku, zastał 3-latkę z głową utkwioną w kuchennym zestawie zabawowym! Uwolnił dziecko i rozpoczął akcję ratunkową do czasu przyjazdu służb.

Rodzeństwo dziewczynki miało mówić, że zabawki wpadły do ​​kuchennego zestawu zabawowego, a kiedy dzieci próbowały je wyciągnąć, 3-latka utknęła. Dziecko zostało przewiezione w stanie krytycznym do szpitala. Zmarło kilka dni później.

Źródło: The Boynton Beach Police Department