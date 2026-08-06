Rodzinna tragedia w Karolinie Północnej. Nie żyją trzy osoby

Martyna Urban
Martyna Urban
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-08-06 6:03

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w środę rano w amerykańskim stanie Karolina Północna. W wyniku rodzinnej strzelaniny zginęły trzy osoby, w tym sprawca, a jedna została ranna. Jak przekazały służby, zagrożenie dla mieszkańców zostało wykluczone.

Policyjny furgon na miejscu zbrodni przed domem. O strzelaninie w Karolinie Północnej przeczytasz na SE.
Autor: Georgethefourth/ Shutterstock zdj. ilustracyjne

Krwawa strzelanina w Karolinie Północnej. Trzy osoby nie żyją

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę,5 sierpnia rano w hrabstwie Caswell w stanie Karolina Północna. Jak poinformowały lokalne służby ochrony prawa, w wyniku strzelaniny śmierć poniosły trzy osoby, w tym osoba odpowiedzialna za atak. Czwarta osoba została poszkodowana i wymagała pomocy medycznej.

Strzelanina miała miejsce w domu jednorodzinnym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ranna osoba została przewieziona do szpitala, jednak służby nie przekazały szczegółowych informacji dotyczących jej aktualnego stanu zdrowia.

Funkcjonariusze ustalili, że wszystkie osoby zaangażowane w zdarzenie były dorosłe i łączyły je więzy rodzinne. Na tym etapie śledczy nie ujawnili szczegółów dotyczących przebiegu tragedii ani możliwych przyczyn, które doprowadziły do użycia broni i śmierć aż trojga spokrewnionych ze sobą osób.

Początkowo policja informowała, że w strzelaninie zginęło kilka osób. Po dokładniejszym ustaleniu okoliczności zdarzenia służby potwierdziły, że bilans ofiar obejmuje trzy osoby zabite, w tym napastnika. Służby nie podają wieku, ani stopnia pokrewieństwa nieżyjących już osób.

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Poza domownikami nikt inny nie został poszkodowany. "Charakter odizolowany"

Funkcjonariusze podkreślili, że sytuacja w hrabstwie Caswell została opanowana, a zdarzenie miało charakter odizolowany. Mieszkańcy okolicy nie byli narażeni na dalsze niebezpieczeństwo.

Śledztwo w sprawie trwa. Policja bada wszystkie przyczyny i okoliczności tragedii i ustala dokładny przebieg wydarzeń, do których doszło w środowy poranek w hrabstwie Caswell w Karolinie Północnej. Wielką niewiadomą do tej pory pozostaje motyw sprawy.

Więcej informacji zostanie udzielonych po dogłębnym zbadaniu przez służby.

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