Drugi koncert The Weeknd w Warszawie. Najwierniejsi fani nie przestraszyli się upału

Mimo upału tysiące fanów pojawiły się 5 sierpnia przed PGE Narodowym, by czekać na drugi koncert The Weeknd w Warszawie. Najwierniejsi wielbiciele artysty chcieli być jak najbliżej stadionu i poczuć atmosferę wielkiego muzycznego wydarzenia jeszcze przed wejściem na trybuny.

Od godzin popołudniowych okolice PGE Narodowego wypełniały tłumy fanów. Zdecydowaną większość stanowiły młode osoby, które z niecierpliwością odliczały czas do upragnionego występu kanadyjskiego artysty.

Wysoka temperatura nie zniechęciła fanów. Wielu z nich spędziło długie godziny, czekając przed stadionem, rozmawiając, robiąc zdjęcia i wymieniając się emocjami przed koncertem.

Uwagę przyciągały także stylizacje fanów. Spora część osób postawiła na charakterystyczne dla The Weeknd połączenie bieli i czerni. Na koszulkach wielu uczestników pojawił się dobrze znany fanom napis „XO” – symbol kojarzony z artystą i jego społecznością.

Dla wielu osób środowy koncert to nie tylko okazja do usłyszenia największych hitów The Weeknd na żywo, ale także wyjątkowe przeżycie i możliwość spotkania tysięcy innych fanów, którzy dzielą tę samą muzyczną pasję.

The Weeknd ma rozpocząć swoje show na PGE Narodowym o godzinie 20:45. Publiczność czeka na spektakularne widowisko, które łączy muzykę, światła i rozbudowaną oprawę sceniczną.

Znajdźcie się na zdjęciach:

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Show, które zostanie w pamięci na długo

Przypomnijmy, że podczas pierwszego koncertu w Warszawie - 4 sierpnia - Abel Tesfaye, znany jako The Weeknd, zachwycił publiczność nie tylko formą sceniczną, ale również wokalną. Artysta udowodnił, że jego występy na żywo stoją na równie wysokim poziomie jak nagrania studyjne.

Na PGE Narodowym zabrzmiały największe przeboje, m.in. „Starboy”, „Take My Breath”, „I Can't Feel My Face”, „I Feel It Coming”, „Save Your Tears”, „Die for You”, „Less Than Zero” czy „Moth to a Flame”. Łącznie artysta wykonał niemal 40 utworów, tworząc wielkie muzyczne widowisko.

Ogromne wrażenie zrobiła także scenografia. PGE Narodowy rozświetliły tysiące świateł, a rozbudowana scena pozwoliła artyście być blisko publiczności w różnych częściach stadionu. Główna konstrukcja została wydłużona niemal do końca płyty, a boczne wybiegi umożliwiły The Weeknd swobodne przemieszczanie się podczas występu.

Warszawska publiczność po raz kolejny mogła przekonać się, że The Weeknd to nie tylko twórca wielkich radiowych hitów, ale także artysta potrafiący stworzyć pełne emocji i imponujące wizualnie show.