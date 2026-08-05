Marsz Pamięci w Warszawie odwołany. Wszystko przez upały

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-08-05 16:24

W środę 5 sierpnia przez ulice Woli miał przejść Marsz Pamięci, upamiętniający 50 tysięcy mieszkańców, którzy zostali zamordowani podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Jednak z uwagi na ogromny upał, marsz został odwołany.

Weteran zapala znicz przy tablicy z nazwiskami ofiar Rzezi Woli. O obchodach na Cmentarzu Powstańców przeczytasz na SE.
Autor: Rafał Motyl | UM Warszawa/ Materiały prasowe 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawsikego. Rzeź Woli - Marsz Pamięci

Aby upamiętnić 50 tys. mieszkańców Woli, którzy zginęli zamordowani podczas Powstania Warszawskiego, ulicami: Leszno, Okopową, Aleją „Solidarności”, Wolską i Redutową do Parku Powstańców Warszawy miał przejść uroczysty marsz. Został jednak odwołany z powodu wysokich temperatur.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wysoką temperaturę i w trosce o zdrowie uczestników, Marsz Pamięci zostaje odwołany. Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu na Cmentarzu Powstańców Warszawy, które odbędzie się dzisiaj o godz. 20.00. Zachęcamy, by na miejsce udać się komunikacją miejską lub specjalnie podstawionym autobusem, który będzie na Państwa czekał po uroczystościach przy Pomniku Ofiar Rzezi Woli – informuje Muzeum Powstania Warszawskiego.

W miejscach przewidzianych wcześniej na trasie przemarszu wolontariusz i harcerze złożą kwiaty i zapalą świece . Podczas uroczystości będzie możliwość odebrania biogramów i świec oraz ich zapalenia na wystawie „Zachowajmy ich w pamięci”. 

Polecany artykuł:

Zderzenie motocyklistów w Warszawie. Nie żyje 27-latek
Zwariowany powrót polskich siatkarzy po wygraniu Ligi Narodów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki