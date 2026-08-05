Marsz Pamięci w Warszawie odwołany. Wszystko przez upały

Aby upamiętnić 50 tys. mieszkańców Woli, którzy zginęli zamordowani podczas Powstania Warszawskiego, ulicami: Leszno, Okopową, Aleją „Solidarności”, Wolską i Redutową do Parku Powstańców Warszawy miał przejść uroczysty marsz. Został jednak odwołany z powodu wysokich temperatur.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wysoką temperaturę i w trosce o zdrowie uczestników, Marsz Pamięci zostaje odwołany. Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu na Cmentarzu Powstańców Warszawy, które odbędzie się dzisiaj o godz. 20.00. Zachęcamy, by na miejsce udać się komunikacją miejską lub specjalnie podstawionym autobusem, który będzie na Państwa czekał po uroczystościach przy Pomniku Ofiar Rzezi Woli – informuje Muzeum Powstania Warszawskiego.

W miejscach przewidzianych wcześniej na trasie przemarszu wolontariusz i harcerze złożą kwiaty i zapalą świece . Podczas uroczystości będzie możliwość odebrania biogramów i świec oraz ich zapalenia na wystawie „Zachowajmy ich w pamięci”.