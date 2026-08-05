Zderzenie motocyklistów w Warszawie. Nie żyje 27-latek

Śmiertelny wypadek na ul. Wirażowej w Warszawie 04.08.2026

Dramatyczny wypadek na ul. Wirażowej. Wskutek wieczornego zderzenia w pobliżu salonu Ferrari dwóch motocyklistów śmierć poniósł jeden z mężczyzn.

- Pierwsze zgłoszenie policjanci otrzymali we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 23:19. Na ul. Wirażowej doszło do zderzenia dwóch motocyklistów, wskutek którego 27-letni obywatel Mołdawii poruszający się motocyklem marki Triumph zginął na miejscu. Z kolei drugi z uczestników wypadku, 31-letni Ukrainiec poruszający się motorem marki Suzuki trafił do szpitala. Przebadano go na obecność alkoholu w organizmie, był trzeźwy - przekazał nam mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komedy Stołecznej Policji.

Na miejscu swoje działania prowadzili Straż Pożarna, Zespół Ratownictwa Medycznego i policja pod nadzorem Prokuratora. Na czas prowadzonych działań ulica Wirażowa była całkowicie zablokowana.

Według wstępnych ustaleń policji przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej najechanie przez obywatela Mołdawii na tył drugiego motocykla. W sprawie trwa jednak postępowanie wyjaśniające.

Jak nieoficjalnie dowiedział się Super Express obywatel Ukrainy prawdopodobnie w trakcie zdarzenia trenował jeżdżenie na jednym kole i wówczas doszło do zderzenia z pędzącym ogromną prędkością drugim motocyklem.

Mekka nocnych wyścigów

Ulica Wirażowa biegnąca tuż przy płocie lotniska im. Chopina (pomiędzy nim a warszawskim odcinkiem trasy szybkiego ruchu S79) słynie z nocnych nielegalnych wyścigów samochodowych i motocyklowych. Generowany w ich trakcie hałas jest utrapieniem dla okolicznych mieszkańców.

W styczniu tego roku w trakcie nielegalnych wyścigów spod szyldu Warsaw Night Racing doszło tam do groźnego zdarzenia - kierujący samochodem Mini stracił panowanie nad pojazdem, dachował i uderzył w trzy zaparkowane na poboczu auta obserwatorów wyścigów. Wkrótce okazało się, że kierowca Mini nie miał uprawnień do kierowania.

Na razie nie wiadomo, czy wtorkowy wypadek na Wirażowej również był elementem nielegalnego wyścigu, czy zdarzeniem w trakcie normalnego ruchu.

Zobacz galerię zdjęć z miejsca wypadku:

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