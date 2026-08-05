„Różne rzeczy widzieliśmy, ale to jest absolutnie niepojęte”. Ktoś na żywca obciął szczeniętom uszy!

Ktoś bestialsko okaleczył szczenięta. Na żywca obcinał im uszy!

Według ustaleń TVP Info, okaleczone szczenięta trafiły do mławskiego Centrum Weterynaryjnego „Centaur” po tym, jak zostały odnalezione w Ciechanowie przez przypadkową kobietę.

Dzięki pracownikom placówki o sprawie zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą krótkiego, poruszającego nagrania, opublikowanego przez nich w mediach społecznościowych.

- Możecie sobie wyobrazić, że ktoś próbował obciąć uszy tym trzem szczeniakom. (…) Absolutna masakra. Wszystkie są okaleczone. Dramat - słyszymy na nagraniu.

W przypadku malca o jasnej sierści udało się to całkowicie. U dwóch pozostałych psów, uszy wisiały jedynie na skrawku skóry!

- Prawdopodobnie zostały „oprawione” na „żywca” nożem. My już różne rzeczy widzieliśmy, ale to jest absolutnie niepojęte - przekazali weterynarze.

Na szczęście rokowania co do szczeniąt są dobre. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zgłoszenia nie było, ale policjanci już działają

Jak udało nam się ustalić, do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie nie wpłynęło żadne oficjalne zgłoszenie w sprawie okaleczonych szczeniąt. Nie oznacza to jednak, że mundurowi siedzą bezczynnie. - Dowiedzieliśmy się o tej sytuacji z doniesień medialnych i sami podjęliśmy czynności w tej sprawie - poinformowała nas nadkom. Jolanta Bym.

Funkcjonariusze ustalili już tożsamość kobiety, która znalazła pieski. Realizują też czynności, które są konieczne do ustalenia szczegółowych okoliczności tego wstrząsającego zdarzenia. - Policjanci będą dążyć do ustalenia i właściciela i sprawcy zdarzenia - zapewniła nadkom. Bym, chociaż, jak podkreśliła, jeżeli czworonogi nie miały chipów, ciężko będzie ustalić, do kogo należały

Kopiowanie uszu jest w Polsce zakazane!

Warto zaznaczyć, że tzw. kopiowania uszu jest w Polsce zakazane, a okaleczone szczenięta nawet nie należą do rasy, u których czasem się tego dokonuje.

Tradycyjnie taki zabieg wykonywało się kiedyś u ras obronnych, bojowych oraz niektórych psów stróżujących i myśliwskich. Najczęściej u dobermanów, bokserów, dogów niemieckich, sznaucerów, amstaffów, pitbulli oraz potężnych psów stróżujących, takich jak owczarki środkowoazjatyckie czy kaukaskie.

Obecnie w Polsce oraz w większości krajów europejskich chirurgiczne kopiowanie uszu jest nielegalne i traktowane jako akt znęcania się nad zwierzętami. W przypadku szczeniąt z Ciechanowa to było już czyste bestialstwo.

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