Metoda hiszpańskich hydraulików na czystą i pachnącą muszlę klozetową. Rozpuszcza złogi i kamień, gdy ty śpisz. Dzięki temu Hiszpanie mają czyste kibelki

Masz dość uporczywego kamienia i nieestetycznych zacieków w toalecie, które nie poddają się zwykłym środkom czystości?

Odkryj włoski sekret na krystaliczną czystość muszli, wykorzystujący zaledwie trzy tanie i naturalne składniki z Twojej kuchni.

Sprawdź, jak prosta mieszanka soli, octu i proszku do prania usunie zabrudzenia, zapewniając olśniewający efekt już po jednej nocy!

Hiszpański sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Usunie kamień i zacieki

Dokładne czyszczenie muszli klozetowej to jeden z warunków czystej toalety. To właśnie z muszli zbiera się wiele bakterii i zarazków, które mogą stanowić zagrożenia dla naszego zdrowia. Nagromadzone bakterie oraz drobnoustroje odpowiadają również za nieprzyjemne zapachy, które ulatniają się z wnętrza toalety. Niestety, często nawet najbardziej regularne czyszczenie muszli klozetowej nie zapobiega jej brudzeniu się. Woda, zacieki, a także osadzający się kamień sprawiają, że wnętrze muszli robi się żółte i nieestetyczne. W takiej sytuacji nawet najlepsze płyny do czyszczenia WC na niewiele się zdadzą.

Potrzebujesz tylko 3 składniki do profesjonalnego czyszczenia muszli klozetowej

Będąc we Hiszpanii jeden z hydraulików z naszego hotelu zdradził mi ich sposób na szybkie i skuteczne czyszczenie muszli klozetowej. Wszystkie wykorzystywane przez nich składniki są naturalne, tanie i przede wszystkim skutecznie. Wystarczy, że do niewielkiej miski wsypiesz 4 łyżki stołowe soku kuchennej, dodasz 2 łyżki najtańszego proszku do prania, a na koniec dolejesz pół szklanki białego octu. Całość dokładnie wymieszaj, aby sól oraz proszek się rozpuściły. Tak przygotowaną mieszankę wlej do wnętrza muszli klozetowej. Szczotką do WC rozprowadź ją po ściankach i pozostaw bez spłukiwania na kilka godzin, a najlepiej na noc. Ocet to najlepszy domowy środek rozpuszczający kamień, dodatkowo posiada ona właściwości odkażające i przeciwbakteryjne. Sól kuchenna delikatnie wybiela i usuwa zacieki i złogi. Pomaga również udrażniać rury. Proszek do prania rozpuszcza plamy z moczu, a zawarte w nim związki tlenowe wybielają czyszczone powierzchnie. Rano dokładnie wyszoruj całą muszlę klozetową i gotowe. Ta mieszanka wyczyści toaletę lepiej niż kupne środki czystości.

9