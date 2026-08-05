Metoda hiszpańskich hydraulików na czystą i pachnącą muszlę klozetową. Rozpuszcza złogi i kamień, gdy ty śpisz. Dzięki temu Hiszpanie mają czyste kibelki

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-05 12:57

Czyszczenie muszli klozetowej to nie jest najbardziej przyjemna czynność. Jest ona jednak konieczna, aby zachować czystość i prawidłową higienę. Niestety, często nawet dokładne szorowanie i używanie najlepszych środków czystości nie zapobiega powstawaniu kamienia oraz nieprzyjemnych osadów. Hiszpańscy hydraulicy mają na to rozwiązania. Ta domowa metoda czyszczenia muszli klozetowej usunie kamień i złogi, a woda będzie spływać bezproblemowo.

Mężczyzna w rękawicach czyści muszlę klozetową szczotką. O hiszpańskiej metodzie na czystą toaletę przeczytasz na SE.
Autor: Vitaliy Abbasov/ Shutterstock
  • Masz dość uporczywego kamienia i nieestetycznych zacieków w toalecie, które nie poddają się zwykłym środkom czystości?
  • Odkryj włoski sekret na krystaliczną czystość muszli, wykorzystujący zaledwie trzy tanie i naturalne składniki z Twojej kuchni.
  • Sprawdź, jak prosta mieszanka soli, octu i proszku do prania usunie zabrudzenia, zapewniając olśniewający efekt już po jednej nocy!

Hiszpański sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Usunie kamień i zacieki

Dokładne czyszczenie muszli klozetowej to jeden z warunków czystej toalety. To właśnie z muszli zbiera się wiele bakterii i zarazków, które mogą stanowić zagrożenia dla naszego zdrowia. Nagromadzone bakterie oraz drobnoustroje odpowiadają również za nieprzyjemne zapachy, które ulatniają się z wnętrza toalety. Niestety, często nawet najbardziej regularne czyszczenie muszli klozetowej nie zapobiega jej brudzeniu się. Woda, zacieki, a także osadzający się kamień sprawiają, że wnętrze muszli robi się żółte i nieestetyczne. W takiej sytuacji nawet najlepsze płyny do czyszczenia WC na niewiele się zdadzą. 

Potrzebujesz tylko 3 składniki do profesjonalnego czyszczenia muszli klozetowej

Będąc we Hiszpanii jeden z hydraulików z naszego hotelu zdradził mi ich sposób na szybkie i skuteczne czyszczenie muszli klozetowej. Wszystkie wykorzystywane przez nich składniki są naturalne, tanie i przede wszystkim skutecznie. Wystarczy, że do niewielkiej miski wsypiesz 4 łyżki stołowe soku kuchennej, dodasz 2 łyżki najtańszego proszku do prania, a na koniec dolejesz pół szklanki białego octu. Całość dokładnie wymieszaj, aby sól oraz proszek się rozpuściły. Tak przygotowaną mieszankę wlej do wnętrza muszli klozetowej. Szczotką do WC rozprowadź ją po ściankach i pozostaw bez spłukiwania na kilka godzin, a najlepiej na noc. Ocet to najlepszy domowy środek rozpuszczający kamień, dodatkowo posiada ona właściwości odkażające i przeciwbakteryjne. Sól kuchenna delikatnie wybiela i usuwa zacieki i złogi. Pomaga również udrażniać rury. Proszek do prania rozpuszcza plamy z moczu, a zawarte w nim związki tlenowe wybielają czyszczone powierzchnie. Rano dokładnie wyszoruj całą muszlę klozetową i gotowe. Ta mieszanka wyczyści toaletę lepiej niż kupne środki czystości. 

Przeczytaj także:
Wyciśnij na deskę sedesową i przetrzyj ściereczką. Żółte osady i kamień znikną,…
Jak to wyczyścić?
Galeria zdjęć 9
Wymarzona łazienka Polaków | Webinar: Jak zaplanować niedużą łazienkę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZYSZCZENIE TOALETY
czyszczenie muszli klozetowej
TOALETY