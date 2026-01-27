Wrzuć 1 do toalety i zalej wrzątkiem. Wyżre kamień i osad, a z kibelka będzie ładnie pachnieć. Sposób na czyszczenie toalety z kamienia

Kamień i nieprzyjemny zapach w toalecie to częsty problem, który wymaga regularnego czyszczenia.

Zamiast silnej chemii, wypróbuj prosty, ekologiczny sposób na lśniącą czystość.

Wrzuć jedną rzecz do toalety, zalej wrzątkiem i poczekaj – efekt Cię zaskoczy!

Odkryj domowy trik, który usunie kamień i odświeży Twoją toaletę.

Wrzuć 1 do toalety i zalej wrzątkiem. Wyżre kamień i osad, a z kibelka będzie ładnie pachnieć

W muszli klozetowej pod wpływem twardej wody szybko pojawiają się zacieki i osad z kamienia w obrębie lustra wody. Niestety z czasem zaczyna to wyglądać nieestetycznie, a do tego z wnętrza toalety wydobywa się nieprzyjemny zapach. Dlatego tak ważne jest regularne i w miarę częste czyszczenie toalety. W ten sposób można skutecznie zapobiec powstawaniu kamienia i zacieków w jej wnętrzu. Choć najczęściej w tym celu stosujemy silne środki chemiczne do mycia WC, to tak naprawdę często nie doceniamy ekologicznych metod, które są bardzo skuteczne w walce z brudem. Jeśli zauważysz, że w Twojej muszli klozetowej zaczyna tworzyć się osad wapienny, to od razu reaguj. Dzięki temu unikniesz wielu przykrych konsekwencji. Wrzuć do toalety jedną kapsułkę do zmywarki i zalej 3 litrami wrzątku. Pozostaw na noc, a rano wyszoruj toaletę. Kamień zniknie raz na zawsze, a wraz z nim brzydki zapach z toalety.

Domowe sposoby na pozbycie się kamienia z toalety

Oczywiście trik z tabletką do zmywarki nie jest jedynym domowym sposobem na pozbycie się kamienia z toalety. W walce z kamieniem w muszli niezawodny jest również ocet. Wystarczy podgrzać go w garnku i wlać do muszli. Następnie namocz ręczniki papierowe w occie i powkładaj je pod kołnierz miski WC. Po 40 minutach wyjmij je i wyszoruj WC. Ocet dodatkowo zdezynfekuje misę. Do czyszczenia toalety można także wykorzystać colę. Ten popularny napój ma właściwości czyszczące, dlatego wlej go do muszli i po 1,5 godziny wyczyść ją szczotką. Toaletę można wyczyścić też pastą z sody oczyszczonej i wody, którą nakłada się na osad w muszli klozetowej, a następnie po upływie 30 minut spłukuje ciepłą wodą.