Wrzuć 1 do toalety i zalej wrzątkiem. Wyżre kamień i osad, a z kibelka będzie ładnie pachnieć. Sposób na czyszczenie toalety z kamienia

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-01-27 15:22

Jednym z najczęstszych problemów pojawiających się w łazience jest kamień porastający toaletę. Potrafi utworzyć się naprawdę szybko, a kiedy jego warstwa jest gruba to ciężko ją usunąć, a do tego wydziela brzydki zapach. Dlatego wrzuć 1 do toalety i zalej wrzątkiem. Wyżre kamień i osad bez większego problemu oraz sprawi, że z kibelka zacznie wydobywać się ładny zapach.

Czyszczenie toalety

i

Autor: Shutterstock
  • Kamień i nieprzyjemny zapach w toalecie to częsty problem, który wymaga regularnego czyszczenia.
  • Zamiast silnej chemii, wypróbuj prosty, ekologiczny sposób na lśniącą czystość.
  • Wrzuć jedną rzecz do toalety, zalej wrzątkiem i poczekaj – efekt Cię zaskoczy!
  • Odkryj domowy trik, który usunie kamień i odświeży Twoją toaletę.

Wrzuć 1 do toalety i zalej wrzątkiem. Wyżre kamień i osad, a z kibelka będzie ładnie pachnieć

W muszli klozetowej pod wpływem twardej wody szybko pojawiają się zacieki i osad z kamienia w obrębie lustra wody. Niestety z czasem zaczyna to wyglądać nieestetycznie, a do tego z wnętrza toalety wydobywa się nieprzyjemny zapach. Dlatego tak ważne jest regularne i w miarę częste czyszczenie toalety. W ten sposób można skutecznie zapobiec powstawaniu kamienia i zacieków w jej wnętrzu. Choć najczęściej w tym celu stosujemy silne środki chemiczne do mycia WC, to tak naprawdę często nie doceniamy ekologicznych metod, które są bardzo skuteczne w walce z brudem. Jeśli zauważysz, że w Twojej muszli klozetowej zaczyna tworzyć się osad wapienny, to od razu reaguj. Dzięki temu unikniesz wielu przykrych konsekwencji. Wrzuć do toalety jedną kapsułkę do zmywarki i zalej 3 litrami wrzątku. Pozostaw na noc, a rano wyszoruj toaletę. Kamień zniknie raz na zawsze, a wraz z nim brzydki zapach z toalety.

Domowe sposoby na pozbycie się kamienia z toalety

Oczywiście trik z tabletką do zmywarki nie jest jedynym domowym sposobem na pozbycie się kamienia z toalety. W walce z kamieniem w muszli niezawodny jest również ocet. Wystarczy podgrzać go w garnku i wlać do muszli. Następnie namocz ręczniki papierowe w occie i powkładaj je pod kołnierz miski WC. Po 40 minutach wyjmij je i wyszoruj WC. Ocet dodatkowo zdezynfekuje misę. Do czyszczenia toalety można także wykorzystać colę. Ten popularny napój ma właściwości czyszczące, dlatego wlej go do muszli i po 1,5 godziny wyczyść ją szczotką. Toaletę można wyczyścić też pastą z sody oczyszczonej i wody, którą nakłada się na osad w muszli klozetowej, a następnie po upływie 30 minut spłukuje ciepłą wodą. 

Polecany artykuł:

Wlej 100 ml do butelki i spryskaj kabinę prysznicową. Woda będzie spływać po sz…
Jak to wyczyścić?
9 zdjęć
Super Express Google News
Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZYSZCZENIE TOALETY
OSAD Z KAMIENIA