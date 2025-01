Wsyp 3 duże łyżki, przetrzyj a wnętrze muszli klozetowej zalśni czystością. Wystarczy robić to raz w tygodniu, a pozbędziesz się kamienia oraz osadów. Czyszczenie toalety

Rozpuść to w wodzie i podlej marniejącą monsterę. W kilku dni się podniesie, a liście znów zrobią się lsniące. Domowa odżywka do monstery

Domowy sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczą 3 łyżki i toaleta będzie czysta

Zdaniem ekspertów toaleta to zdecydowanie najbrudniejsze miejsce w całym domu. We wnętrzu muszli klozetowej nie tylko gromadzą się tysiące bakterii oraz drobnoustrojów ale także osadza się kamień oraz zacieki z wody. Nieczyszczona muszla klozetowa pokrywa się odstraszającym nalotem i zaczyna ulatniać się brzydki zapach. Do czyszczenia toalety najczęściej sięgamy po silne i mocno żrące detergenty. Specjaliści do spraw czystości przekonują, że wystarczą domowe sposoby. w czasach, gdy na popularności zyskują naturalne metody czyszczenia takie rozwiązanie może okazać się bardzo przydatne. Do czyszczenia muszli klozetowej możesz wykorzystać kwasek cytrynowy. Podobnie jak biały ocet wykazuje on działanie zmiękczające wodę, dzięki czemu usuwa nagromadzony kamień oraz nieestetyczne zacieki. Dodatkowo kwasek cytrynowy świetnie odświeża czyszczone powierzchnie i usuwa bakterie. Wystarczy, że 3 czubate łyżki kwasku cytrynowego wsypiesz bezpośrednio do muszli klozetowej, zalejesz wrzącą wodą i odczekasz około 15 minut. Po tym czasie dokładnie wyszoruj wnętrze muszli klozetowej. Zobacz, jak szybko szybko toaleta będzie wyczyszczona i wyraźnie odświeżona.

Do czego wykorzystać kwasek cytrynowy?

Kwasek cytrynowy to obok białego octu oraz sody oczyszczonej jeden z najlepszych domowych środków do sprzątania. Jego kwasowa formuła rozpuszcza osadzający się kamień. Możesz go wykorzystać odkamieniania czajników elektrycznych, pralek, a nawet armatury łazienkowej. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do prania białych tkanin. Kwasek cytrynowa delikatnie wybiela, a przy tym pozostaje bezpieczny dla materiałów. Kwasek cytrynowy sprawdzi się również przy usuwaniu pleśni z pralki. Jest delikatniejszy niż ocet i nie pozostawia po sobie drażniącego zapachu.