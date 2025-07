Kobiety całe życie czekały, aby poznać tę ukrytą funkcję żelazka. Pomaga szybko wyprasować koszulę. Prasowanie ubrań

Ukryta funkcja żelazka pomaga szybko wyprasować koszulę

Chyba większość kobiet jak i mężczyzn przyzna, że prasowanie ubrań nie należy do ich ulubionych zadań w domu. Czasami sterta rzeczy do uprasowania rośnie z każdym dniem i tylko straszy domowników. Niewątpliwie jedną z najtrudniejszych do wyprasowania części garderoby jest koszula bawełniana. Prasowanie jej kołnierzyka i mankietów może być utrudnione z racji, że są to części o niewielkich rozmiarach i żelazko niekoniecznie je dobrze obejmie. I tu z pomocą przychodzi ukryta funkcja żelazka, o której wie naprawdę niewiele osób. Chodzi o szczelinę między stopą żelazka a jego górną częścią. Dzięki niewielkiemu otworowi można ułatwić sobie prasowanie trudno dostępnych miejsc na naszch ubraniach umieszczając z nim kołnierzyk lub mankiet. Zobacz filmik poniżej, na którym Agata Zyzak z profilu @misjawdomu na Instagramie pokazała, jak powinno się korzystać z tej funkcji w żelazku.

Prasowanie koszuli bez zagnieceń krok po kroku

A jak prasować koszulę, aby poszło nam szybko i sprawnie? Kluczowe w prasowaniu koszuli jest zachowanie odpowiedniej kolejności prasowanych elementów. Wtedy wszystko pójdzie szybko i unikniesz tworzenia zagnieceń w trakcie prasowania.

Wyjmij fiszbiny z kołnierzyka i rozepnij wszystkie guziki. Kołnierzyk rozłóż na krawędzi deski i wyprasuj go z obydwu stron, kierując żelazko od brzegów do środka. Wyprasuj zewnętrzne części barkowej koszuli, a na końcu jej środek. Mankiety prasuj od strony wewnętrznej. Ułóż rękaw wzdłuż szwu i poprowadź żelazko w kierunku od łokcia do mankietów i od łokcia do ramienia. Te samą czynność powtórz po drugiej stronie rękawa. Naciągnij koszulę na szerszą część deski i wyprasuj lewy przód, a potem prawy. Na koniec wyprasuj plecy. Czubkiem żelazka możesz z łatwością wygładzić nierówną powierzchnię materiału i wszelkie nakładki.