Zanim przystąpisz do prasowania, koniecznie sprawdź instrukcję zamieszczoną przez producenta na metce. Znajdziesz tam cenną informację, na jaką temperaturę ustawić żelazko, aby uprasować materiał, ale go nie zniszczyć. Koszulę bawełnianą prasuj w temperaturze 180 stopni, tę z wiskozy w maksymalnie 120 stopniach, a koszulę z poliestru najlepiej prasować przez bawełnianą ściereczkę żelazkiem ustawionym na maksymalnie 90 stopni Celsjusza. Staraj się prasować koszulę po prawej stronie. Kluczowe w prasowaniu koszuli jest zachowanie odpowiedniej kolejności prasowanych elementów. Wtedy wszystko pójdzie szybko i unikniesz tworzenia zagnieceń w trakcie prasowania.

Jak prasować koszulę męską? Instrukcja krok po kroku

Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, jak szybko uprasować koszulę męską:

Wyjmij fiszbiny z kołnierzyka i rozepnij wszystkie guziki. Kołnierzyk rozłóż na krawędzi deski i wyprasuj go z obydwu stron, kierując żelazko od brzegów do środka. Wyprasuj zewnętrzne części barkowej koszuli, a na końcu jej środek. Mankiety prasuj od strony wewnętrznej. Ułóż rękaw wzdłuż szwu i poprowadź żelazko w kierunku od łokcia do mankietów i od łokcia do ramienia. Te samą czynność powtórz po drugiej stronie rękawa. Naciągnij koszulę na szerszą część deski i wyprasuj lewy przód, a potem prawy. Na koniec wyprasuj plecy. Czubkiem żelazka możesz z łatwością wygładzić nierówną powierzchnię materiału i wszelkie nakładki.

Sprytny sposób na prasowanie koszuli męskiej, aby były gładka w 2 minuty

Najlepszym sposobem na szybkie wyprasowanie pogniecionej koszuli jest jej wcześniejsze zwilżenie. Można do tego użyć żelazka z generatorem pary lub po prostu delikatnie spryskać tkaninę wodą. Jednak należy uważać, aby materiał nie był zbyt mokry, ponieważ wówczas można zniszczyć go podczas prasowania. Dlatego w takiej sytuacji najlepiej skorzystać z triku z zamrażalnikiem, dzięki któremu potem o wiele szybciej uprasujesz swoją ulubioną koszulę. Wystarczy włożyć do niej suchą koszulę czy sukienkę na kilkanaście minut i po wyciągnięciu od razu wziąć się za prasowanie. Na materiale powstanie warstwa wilgoci, która zdecydowanie ułatwi rozprasowywanie wszelkich zagnieceń.

