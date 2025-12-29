Takich zmian w pogodzie nie pamiętają najstarsi górale! Jest nowa prognoza na Nowy Rok. W końcu, zima stulecia czy pora deszczowa? Pogoda na styczeń 2026

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-12-29 13:32

Prognozy na ostatnie dni grudnia 2025 co chwilę się zmieniają. Synoptycy wskazują, że jeszcze przed świętami 1 stycznia czekają nas ogromnie zawirowania pogodowe. Jaki będzie sylwester i Nowy Rok? Co z modelami pogodowymi, które wskazywały ostrą zimę?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Szyba jest pokryta warstwą mrozu tworzącą fantazyjne, przypominające paprocie lub gwiazdki, struktury lodowe o srebrzystobiałym zabarwieniu. Wzory są gęściejsze w dolnej części obrazu i przy lewej krawędzi, tworząc obszary o większym zagęszczeniu, podczas gdy w górnej i środkowej części są one bardziej rozproszone. Tło za mrozem jest rozmyte, z widocznym gradientem koloru od jasnego, błękitnego u góry do ciemniejszego, szarawego u dołu, sugerującym krajobraz widziany przez zamarzniętą szybę. Pomiędzy lodowymi strukturami widoczne są drobne kropelki wody.
  • Prognozy pogody na koniec grudnia znów się zmieniły, oddalając nadzieje na mroźną zimę stulecia.
  • Po mroźnej Wigilii z temperaturami do -10°C, nadciąga ocieplenie z porywistym wiatrem i lokalnymi opadami śniegu.
  • Sylwester i Nowy Rok przyniosą temperaturę poniżej zera, silny wiatr i umiarkowane opady śniegu, ale czy wystarczy to na białą scenerię?

Pogoda na ostatnie dni grudnia. Prognozy znów się zmieniły

Od kilku lat zima staje się w Polsce coraz łagodniejsza. Złośliwi powiedzą, że aura w naszym kraju coraz bardziej przypomina porę deszczową niż prawdziwą, polską zimę. Jak będzie w tym roku? Pierwsze modele pogodowe wskazały, że w końcu może nas czekać śnieżna i mroźna zima. Niektórzy przebąkiwali coś nawet o zimie stulecia. Najnowsze prognozy pogody wskazują jednak, że z tą zimą wcale nie będzie tak zimowo. 

Ostatnie dwa dni w pogodzie upłynęły pod znakiem mrozów. W Wigilię 2025 przyszło potężne ochłodzenie i praktycznie na terenie całego kraju odnotowano mrozy na poziomie -10 stopni Celsjusza. Choć może tego rodzaju mrozy dawniej były na porządku dziennym to w tym roku było to pierwsze tak odczuwalne ochłodzenie. Oznaczało to, że nasze organizmy nie były jeszcze przygotowane i faktycznie można było zmarznąć. Ku niepocieszeniu wielu osób mróz nie przyniósł opadów śniegu. Białe Boże Narodzenie było jedynie w górach i na południu Polski.

Śnieg w ciągu najbliższych dwóch będzie pojawiał się sporadycznie. W rejonach górskich faktycznie prognozowana jest pokrywa śnieżna, ale dotyczy ona jedynie wybranych rejonów. W ciągu dnia temperatury będą spadały niewiele poniżej zera. Z północnego zachodu nadciągnie ciepłe powietrze, co przyniesie pochmurną pogodę. Lokalnie prognozowane są mgły mocno ograniczające widoczność. W ciągu dnia do głosu dojdzie niż Peda znad Finlandii, który przyniesie połączenie ciepłych i chłodnych frontów atmosferycznych. Na terenie większości kraju będzie pochmurnie. Na wschodzie synoptycy przestrzegają przed mżawkami, które będą szybko zamarzać. W efekcie na ulicach i chodnikach może być bardzo ślisko. Temperatura będzie się wahać od 0 do -5 stopni Celsjusza. Meteorolodzy zwracają jedna uwagę na porywiste wiatry. Na Pomorzu oraz w północno-wschodniej Polsce wiać może nawet do 70 kilometrów na godzinę. W połowie tygodnia pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Nadal będzie mocno wiało. Pogoda w kolejnych dniach będzie podobna. Przelotne opady śniegu będą mieszały się z niewielkim mrozem i porywistym wiatrem. 

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok

Czy jest nadzieja na śnieg na sylwestra 2025? Pierwsze prognozy nie dają na to wielkiej szansy. Pogoda w ostatni dzień 2025 roku przyniesie niewielkie rozpogodzenia, a także temperaturę na poziomie -4 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum Polski oraz -1 na zachodzie. Nadal ma dość mocno wiać z północnego zachodu. Noc sylwestrowa może przynieść niewielkie opady śniegu i narastające zachmurzenie. Również 1 stycznia 2026 przywita nas umiarkowanym śniegiem oraz wiatrami, które na północy kraju mogą być porywiste. Można zatem rzec, że temperaturowo czeka nas pogoda niczym w PRL-u. Zamiast jednak pokrywy śnieżnej czeka nas silny wiatr. 

1 stycznia 2026 roku w Polsce najprawdopodobniej upłynie pod znakiem typowej zimowej aury. O tej porze roku zwykle dominują niskie temperatury, najczęściej od kilku stopni mrozu do około 2–3°C na plusie, w zależności od regionu. W wielu częściach kraju można spodziewać się zachmurzenia, lokalnych opadów śniegu lub deszczu ze śniegiem, a na północy i wschodzie także utrzymującej się pokrywy śnieżnej. Warunki na drogach mogą być trudne, zwłaszcza rano i wieczorem, gdy pojawia się oblodzenie i mgły, co sprzyja typowo noworocznej, chłodnej i raczej pochmurnej atmosferze.

