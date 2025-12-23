Długie weekendy 2026 roku. Polacy już planują wyjazdy

Rok 2026 zapowiada się niezwykle korzystnie dla polskich podróżnych, oferując aż 114 dni wolnych i liczne okazje do długich weekendów.

Wzrost zainteresowania wyjazdami zimowymi i wielkanocnymi, połączony ze spadkiem cen biletów, sprawia, że planowanie podróży z wyprzedzeniem staje się jeszcze bardziej opłacalne.

Odkryj nowe trendy w podróżowaniu, takie jak "calmcation" i "cool-cationing", które zdominują lato 2026, oraz rosnącą popularność jesiennych wyjazdów poza sezonem.

Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać układ kalendarza w 2026 roku i jakie kierunki będą najbardziej popularne, by zaplanować swoje niezapomniane podróże!

Zima 2026: podróże świąteczne i zimowe eskapady do ciepłego nabierają tempa

Polscy podróżni planują swoje zimowe wakacje wcześniej niż kiedykolwiek wcześniej. Już w październiku zainteresowanie wyjazdami bożonarodzeniowymi wyraźnie wzrosło. Z danych Kiwi.com wynika, że Polacy zarezerwowali o ponad 60% więcej lotów świątecznych rok do roku, podczas gdy średnie ceny biletów spadły niemal o 20%. Niższe ceny lotów w połączeniu z rosnącą chęcią poszukiwania zimowego słońca napędzają silny popyt.

Między 19 a 26 grudnia 2025 roku liczba rezerwacji gwałtownie wzrosła, dzięki czemu okres świąteczny, tradycyjnie jeden z najbardziej intensywnych pod względem podróży po sezonie letnim, stał się bardziej przystępny cenowo niż w poprzednich latach. Największy wzrost odnotowały kierunki południowoeuropejskie oraz azjatyckie, ponieważ podróżni w pełni wykorzystywali wydłużone okna urlopowe. Przerwa bożonarodzeniowa, trwająca do 6 stycznia (przy minimalnym wykorzystaniu dni urlopu), to dopiero początek zimowych podróży. Zaledwie dwa tygodnie później rozpoczynają się ferie zimowe, co tworzy kolejną doskonałą okazję do rodzinnych wyjazdów oraz dalszych podróży.

Wiosna 2026: Wielkanoc i długie weekendy wciąż pozostają ulubionym wyborem

W 2026 roku Wielkanoc przypadnie na 5–6 kwietnia, stwarzając naturalną okazję do połączenia rodzinnych świąt z podróżami. Dane Kiwi.com z 2025 roku pokazują, że liczba rezerwacji na okres wielkanocny wzrosła o około 60% rok do roku, a średnie ceny biletów lotniczych były niższe niż w okresie poświątecznym. Podróżni najczęściej wylatywali w piątek lub środę poprzedzającą Wielkanoc, aby maksymalnie wydłużyć czas poza domem, schemat ten prawdopodobnie powtórzy się również w 2026 roku.Tradycyjnie kolejnym ważnym momentem podróżniczym jest długi weekend majowy (majówka). W 2025 roku Kiwi.com odnotowało 45-procentowy wzrost liczby rezerwacji w porównaniu z rokiem poprzednim, a Kraków znalazł się wśród najczęściej wybieranych kierunków przez polskich podróżnych. Jednak w 2026 roku majówka przypadnie w całości na weekend, co może ograniczyć jej potencjał wyjazdowy w porównaniu z wcześniejszymi latami.

Lato 2026: city breaki, spokojne podróże i chłodniejsze kierunki

W 2026 roku Boże Ciało przypadnie na początek czerwca, oferując cztery kolejne dni wolne przy wykorzystaniu tylko jednego dnia urlopu (piątek). W ostatnich latach, mimo że święto wypadało blisko końca roku szkolnego, polscy podróżni najczęściej wybierali krótkie city breaki zamiast dłuższych wakacji, trend ten prawdopodobnie się utrzyma.

Około trzy tygodnie później rozpoczyna się szczyt sezonu wakacyjnego. Kiwi.com wskazuje dwa kluczowe trendy kształtujące letnie podróże. Pierwszym z nich jest „calmcation” — wyjazdy skoncentrowane na relaksie, uważności i wolniejszym tempie, takie jak pobyty wellness czy wypoczynek na łonie natury. Z wyników badania konsumenckiego Kiwi.com wynika, że 44% polskich podróżnych preferuje taki styl podróżowania. Drugim trendem jest „cool-cationing”, czyli wybór kierunków o łagodniejszych temperaturach w odpowiedzi na coraz gorętsze lata. Widoczny już w 2024 roku trend ma się dalej rozwijać. W lipcu i sierpniu ubiegłego roku duńskie, holenderskie i szwajcarskie kierunki znalazły się wśród najpopularniejszych wyborów Polaków poszukujących chłodniejszego klimatu. Region bałtycki oraz Wielka Brytania również wyróżniają się jako atrakcyjne alternatywy na letni wypoczynek.

Jesień 2026: podróże poza sezonem nadal zyskują na popularności

Choć wrzesień tradycyjnie oznacza powrót do szkolnych i zawodowych obowiązków, polscy podróżni coraz chętniej decydują się na wyjazdy jesienne. W 2025 roku Kiwi.com odnotowało niemal 20% więcej podróżnych poza sezonem w porównaniu z rokiem poprzednim. Ten trend ma się utrzymać także w 2026 roku.

Niższe ceny biletów lotniczych, bardziej przystępne ceny noclegów oraz mniejsze tłumy pozostają kluczowymi zaletami podróżowania poza szczytem sezonu. Co więcej, ponad 52% polskich respondentów wskazało, że ceny zakwaterowania są decydującym czynnikiem przy wyborze kierunku.

W 2026 roku Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w niedzielę, natomiast Święto Niepodległości (11 listopada) we środę. Przy wykorzystaniu dwóch dni urlopu podróżni mogą zyskać od pięciu do sześciu dni wolnych. W 2025 roku liczba rezerwacji na długie jesienne weekendy wzrosła o 46% rok do roku, co pokazuje, że Polacy coraz chętniej podróżują jeszcze przed nadejściem zimy. Sycylia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków, oferując słońce oraz przyjemne, późnoletnie temperatury nawet w listopadzie.

Podróżowanie bez stresu

Aby podróżowanie, zwłaszcza w szczycie sezonu, było jak najmniej stresujące, Kiwi.com oferuje Gwarancję Kiwi.com, która zapewnia natychmiastowy zwrot środków w przypadku odwołania lotu. Podróżni mogą od razu zarezerwować dowolne alternatywne połączenie, a Kiwi.com pokrywa różnicę w cenie. Gwarancja obejmuje również usługi odprawy, dzięki czemu podróżni mogą po prostu przyjechać na lotnisko i cieszyć się podróżą, bez haczyków, same korzyści.