Odwołany lot nie będzie już problemem. Kiwi.com da Ci pieniądze na dalszą podróż. Jak to działa?

Kredyt obliczamy wewnętrznie, kalkulując koszt alternatywnego uzupełnienia Twojego planu podróży, czyli dotarcia do celu podróży bądź powrotu do domu. Dostajesz komunikat o przyznaniu np. 100 euro kredytu, co w każdym przypadku wystarcza, by zabukować alternatywny lot albo — w zależności od Twoich preferencji, na dowolną rezerwację: możesz zostać przy dotychczasowej, możesz też polecieć do dowolnego miasta, które jest dostępne w Kiwi.com. Korzystamy z tych wstępnie obliczanych alternatyw od lat. Jedną z problematycznych spraw były sytuacje, gdy klienci po odwoływaniu ich lotów nie zawsze docierali do preferowanego celu podróży i dość często dopasowując swoje plany, nie byli w pełni usatysfakcjonowani proponowanymi przez nas alternatywnymi, wyliczonymi wcześniej rozwiązaniami — często kupowali coś zupełnie innego. Teraz mogą wydać przyznany kredyt na cokolwiek, co ma sens. Mogą wybrać droższy lot, wykorzystać kredyt i dopłacić różnicę. Wszystko zależy od decyzji klienta – mówi Michal Šindelář, VP of Consumer Product w Kiwi.com.