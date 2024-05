Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami. Jak wskazuje analiza Kiwi.com, podróżujący z Polski nadchodzący urlop spędzą zarówno na europejskich plażach, jak i na trybunach niemieckich stadionów, z uwagi na EURO 2024. Mimo że średnia cena biletu w tym roku jest wyższa o 40 euro (około 170 zł) niż w roku ubiegłym, to chętnych nie brakuje. Już w 2022 roku, wyniki badań przeprowadzonych przez agencję Stem/Mark na zlecenie Kiwi.com wskazały, że mimo wysokich cen w pełni sezonu, Polacy nie zamierzają zrezygnować z podróżowania. Jak podaje Kiwi.com, na liście TOP 20 najczęściej wybieranych przez polskich użytkowników destynacji znalazły się nie tylko Hiszpania czy Włochy, ale również Albania, Turcja, Islandia, Szwajcaria czy Stany Zjednoczone.

Wakacje 2024. TOP 20 kierunków wybieranych przez Polaków

Z analizy Kiwi.com wynika, że najpopularniejszymi kierunkami wakacyjnymi nadal są te, w których możemy liczyć na solidną dawkę słońca i gwarancję dobrej pogody, choć w TOP 20 rezerwowanych pojawiają się kierunki mniej typowe. O ile dotychczas (rezerwacje dokonane od 1 stycznia do 15 maja) większość lotów została zarezerwowana na czerwiec i początek lipca, to dane całoroczne za rok 2023 pokazują, że sierpień ogółem cieszy się większą popularnością wśród polskich podróżnych. Najwięcej osób w podróż wyruszy z Okęcia, lotniska w Krakowie (Kraków-Balice), a na trzecim miejscu uplasował się port lotniczy w Gdańsku. W porównaniu do roku 2023, według danych Kiwi.com, Turcja jest jednym z kierunków, który odnotował niemal 25 proc. wzrost. Jest coraz więcej tanich możliwości dotarcia do letnich tureckich destynacji, także za sprawą nowych bezpośrednich połączeń, które zostały otwarte z Warszawy i Krakowa w bardzo dobrej cenie. Kolejnym krajem, który w tym roku przyciągnie więcej turystów, jest Albania z 22 proc. wzrostem, Islandia z 11 proc. wzrostem, a także Szwajcaria z rekordowym wzrostem na poziomie ponad 47 proc.

TOP 20 wakacyjnych kierunków wybieranych przez Polaków w 2024 roku. Ranking Kiwi.com

Hiszpania Włochy Wielka Brytania Grecja Norwegia Francja Stany Zjednoczone Niemcy Portugalia Holandia Dania Albania Turcja Chorwacja Islandia Szwecja Szwajcaria Cypr Indonezja Malta

Polacy jadą na EURO 2024

W tym roku dodatkową atrakcją wakacji są mistrzostwa EURO 2024. Z raportu Kiwi.com wynika, że fani piłki nożnej wyruszą również na niemieckie stadiony, by wspierać polską drużynę w rozgrywkach. Dortmund, Berlin i Hamburg, w których będą grać Polacy, to najczęściej rezerwowane miasta w tym okresie. Najwięcej podróżujących ruszy z Warszawy i Gdańska do Hamburga, gdzie 16 czerwca o godz. 15:00 Polacy rozegrają pierwszy mecz z reprezentacją z Holandii. Kiwi.com wskazuje, że 15 i 16 czerwca to dwa najczęściej wybierane dni na podróż do Hamburga. Z kolei z Katowic i Gdańska najwięcej poleci do Dortmundu, gdzie 25 czerwca Polacy zmierzą się z Francuzami. Średnia cena, jaką podróżujący płacili za podróż do Niemiec w dniach 14 czerwca -12 lipca wynosi 143 euro (około 610 zł).

