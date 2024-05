Kiwi.com właśnie ruszyła z kolejną edycją kampanii World Travel Hacker, której celem jest wyłonienie osób, które udadzą się w miesięczną podróż po świecie i na ten cel otrzymają po 10 tys. euro. Ubiegłoroczna edycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem — zgłosiło się ponad 1200 kandydatów aż z 73 krajów. W odpowiedzi Kiwi.com nie tylko zwiększyła grono duetów, które ruszą w podróż życia, z 7 na 12, ale również krajów, które obejmuje rekrutacja. W tym roku kandydaci mogą aplikować z całej Europy oraz Stanów Zjednoczonych.

Jak podróżować prawie za darmo? Znaleźć pracę marzeń. Właśnie ruszyła rekrutacja dla chętnych wyruszyć w podróż

Szukanie tanich lotów, odpowiednich miejsc noclegowych i tych, w których można zjeść, nie wydając fortuny. Jeśli potrafimy tak szukać, to na podróże nie wydamy dużo. Spełnieniem marzeń może być także praca, którą oferuje Kiwi.com. W ubiegłym roku w rekrutacji wzięło udział ponad 1200 kandydatów z 73 krajów i 475 miast. Wyłoniono w sumie 7 duetów z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Grecji i Wielkiej Brytanii. Jednym ze zwycięzców był Cezary Wróblewski.

- Dla nas, ludzi, którzy nigdy nie tworzyli żadnego większego contentu w internecie, poza naszym instagramowym kanałem cestownicy.co, na którym staramy się zamieszczać nasze podróżnicze perypetie, udział w rekrutacji Kiwi.com na stanowisko World Travel Hackera był ogromną szansą na przeżycie przygody życia. Jednym z pierwszych wyzwań, przed którymi stanęliśmy, było zaprezentowanie wskazówek i porad dotyczących taniego, ale skutecznego i pełnego przygód podróżowania, jak tanio dostać się do Azji i tanio żyć. Uwierzcie nam, że jest to możliwe, wiele osób już tego próbowało i taka forma podróżowania jest dużo ciekawsza, pełna wyzwań, przeszkód i niespodzianek, które w ogólnym rozrachunku czynią naszą podróż wyjątkową — mówi Cezary, który podróżował ze swoją dziewczyną Słowaczką — Kat.

Praca związana z podróżami. Jak i do kiedy można aplikować na stanowisko World Travel Hacker Kiwi. Com? Zasady rekrutacji

Tegoroczna edycja to długoterminowy program ambasadorski. Każdy zainteresowany pracą w roli World Travel Hackera musi dołączyć do Załogi Lotniczej Kiwi.com na specjalnie przeznaczonej do tego stronie: kiwi.com/worldtravelhackers. Co oznacza, że nawet jeśli nie zostanie wyłoniony na hakera podróży, to nadal będzie nagradzany za tworzenie treści podróżniczych. Po zarejestrowaniu się kandydaci otrzymają email potwierdzający z możliwością rozpoczęcia publikowania treści, a także kupon lotniczy o wartości 25 EURO i oficjalny status kandydata na hakera podróży. Publikacja dodatkowych treści umożliwi im zdobycie dodatkowych kuponów o wartości 75 EURO.W pierwszych 3 postach kandydaci powinni:

przekonać, dlaczego to właśnie oni powinni zostać wybrani na World Travel Hackera

przedstawić swojego towarzysza podróży, z którym chcieliby się udać w podróż

podzielić swoimi travel hackami dot. oszczędzania budżetu w trakcie podróży

Kiwi.com do tegorocznej rekrutacji na World Travel Hackera zaprasza osoby, które:

mieszkają w Europie lub w Stanach Zjednoczonych

mają co najmniej 500 obserwujących na wybranym kanale: Instagramie, lub TikToku i posiadają profil publiczny

potrafią biegle posługiwać się językiem angielskim

mają paszport ważny co najmniej 9 miesięcy

mogą pracować jako niezależny wykonawca

Wybrany towarzysz podróży powinien także władać językiem angielskim i mieć możliwość swobodnego podróżowania przez całe cztery tygodnie. W ciągu czterech tygodni wybrana 12 i ich towarzysze podróży zmierzą się z zadaniami i wyzwaniami związanymi z podróżowaniem, przygotowanymi przez Kiwi.com. Wybrani kandydaci będą potrzebować umiejętności filmowania, fotografowania oraz dokumentowania i relacjonowania swoich przygód, oraz najlepszych travel hacków w mediach społecznościowych. Wszystko, co uda im się zaoszczędzić z otrzymanego budżetu w wysokości 10 tys. euro po ukończeniu wszystkich wyzwań, trafi do ich kieszeni. Aplikacje można składać do 19 czerwca.

