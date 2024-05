Święto zakupów Allegro Smart! Week trwa do 22 maja – nie przegap okazji!

Subskrybenci usługi Smart! już od 6 maja do końca trwania tygodnia zakupów mogą korzystać z okazji, które są dostępne wyłącznie w aplikacji (App-only) – co z najmniej 50-proc. zniżką, z czego jedna oferta dziennie jest za 1 zł! Część najlepszych ofert jest dostępna dla smartowiczów od 10 maja. Smartowicze zyskują także podczas święta zakupów!

Korzyści Smart!, Pay i Protect

Nie jest tajemnicą, że najciekawsze oferty są dostępne dla użytkowników Allegro Smart!. Mając aktywną usługę, możesz korzystać z nieograniczonej liczby dostaw do automatów paczkowych, punktów odbioru i darmowych przesyłek kurierskich do domu ( cena regularna usługi to 59,90 zł rocznie lub 14,99 zł miesięcznie)1. Do programu lojalnościowego można dołączyć na stronie: https://allegro.pl/smart. Dodatkowo możesz kupić roczną subskrypcję Allegro Smart! o 20 zł taniej i cieszyć się nielimitowanymi dostawami przez cały rok 2 ! A od 6 maja do 3 czerwca trwa promocja, w ramach której przetestujesz usługę. To aż 8 darmowych dostaw do wykorzystania w ciągu 8 miesięcy. Aby proces zakupowy przebiegał bezpiecznie, warto mieć usługę Allegro Protect, dzięki której uzyskasz pomoc w razie jakichkolwiek problemów. Z kolei jeśli potrzebujesz odroczyć płatność o 30 dni, skorzystaj z Allegro Pay (RRSO 0 proc.). W trakcie trwania festiwalu subskrybenci mają nowe możliwości, m.in. 5 rat x 0 proc. (RRSO 0 proc.) za zakupy na Allegro powyżej 200 zł! Szczegóły na https://allegro.pl/metody-platnosci/allegro-pay/. Na platformie mamy gwarancję najniższej ceny, każda przekreślona cena, która spełnia wymogi unijnej dyrektywy Omnibus.

Konkurs z okazji Dnia Dziecka

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, który obchodzony jest 1 czerwca, Allegro uruchomiło specjalny konkurs! Wspólnie ze znanymi z sieci opiekunami i rodzicami zachęca do spędzania czasu z dziećmi w niebanalny sposób. Do wygrania jest 30 kart podarunkowych na Allegro o wartości 100 zł i zabawki marek LEGO® oraz Mattel. Zadania konkursowe oraz inspiracje do przygotowania zgłoszeń znaleźć można na profilach znanych twórców internetowych: Eryki Nawrockiej (@erykanawrocka), Igi Liziniewicz (@igaliziniewicz), Kingi Jurczakowskiej (@na.balet), Karoliny Baszak (@karolinabaszak), Anny Wiatrowskiej (@aniapalka), Antoniego Witkowskiego (@pierwszytata) oraz Łukasza Gąsińskiego (@mrfit_trener). Udział w konkursie można wziąć do 24 maja 2024 r. Szczegóły na stronie: https://allegro.pl/strefa/prezenty/dla-dziecka.

Dowiadujesz się pierwszy

Chcesz być na bieżąco? Wystarczy, że:

- zostaniesz użytkownikiem usługi Allegro Smart!,

- zapiszesz się do newslettera,

- regularnie odwiedzał będziesz stronę kampanii https://allegro.pl/kampania/smartweek. Tu znajdziesz wszystkie promocje, zarówno te dostępne dla wszystkich, jak i te najlepsze dostępne dla użytkowników Allegro Smart! Aby korzystać z ofert dostępnych tylko w aplikacji Allegro, pobierz ją, włącz powiadomienia i dodaj najciekawsze oferty do obserwowanych i otrzymuj powiadomienia o starcie promocji. Oto kilka interesujących produktów:

Rower elektryczny Winora Yucatan 10 Men zielony 250 W – 6 999,00 zł

Zawsze marzyłeś o rowerze elektrycznym? Teraz na Allegro dostępny jest męski rower trekkingowy elektryczny Winora Yucatan 10 Man w ciemnozielonym kolorze o mocy 250 W!

Rozmiar ramy to 21 cali (52 cm), a koła – 27,5 cala. Silnik Yamaha PW-ST System pozwoli ci osiągnąć prędkość 25 km/h. To świetny pojazd na wycieczkę, przejażdżkę czy wygodny i szybki dojazd do pracy. W rowerze silnik umiejscowiony jest centralnie, a bateria 630 Wh znajduje się wewnątrz ramy. Dwukołowiec jest wyposażony w wyświetlacz Yamaha Side Switch (1.7 cala) LCD z siedmioma różnymi funkcjami! Aluminiowa rama jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, przedni amortyzator stanowi stalowa sprężyna. Rower jest wyposażony w hamulce tarczowe i tylną przerzutkę Shimano Deore M4120 z 10 biegami. Pojazd ma regulowany wspornik kierownicy z aluminium, komfortowe manetki i chwyty z podkładką pod nadgarstek, patentowy wspornik siodła na sprężynie. Rower elektryczny jest wyposażony także w oświetlenie, błotniki, bagażnik i podpórkę. Musisz go mieć!

Ekspres ciśnieniowy do kawy KRUPS Evidence EA8908 - 1699,00 zł

Nic tak nie budzi o poranku, jak filiżanka ulubionej kawy! Jeśli cenisz wygodę i proste rozwiązania – postaw na ekspres ciśnieniowy do kawy KRUPS Evidence EA8908. Urządzenie ma aż 15 automatycznych programów, które pozwalają za pomocą jednego kliknięcia przygotować twój ulubiony napój! Jedno dotknięcie i masz dwie filiżanki pysznego cappuccino lub cafe latte – dla ciebie i dla bliskiej ci osoby. Dzięki zaawansowanej technologii i hydraulicznemu systemowi zmielona kawa poddawana jest naciskowi o sile 30 kg! To pozwala uzyskać aromatyczną i pełną smaku kawę. Ekspres obsługuje się prosto i wygodnie. Jest on wyposażony w dotykowy wyświetlacz OLED. Ekspres ciśnieniowy może też przygotować napoje herbaciane. Regulowana wysokość wylotu kawy pozwala przyrządzić kawę w ulubionym kubku lub wysokiej szklance (nawet do 15 cm). Urządzenie jest intuicyjny w obsłudze i czyszczeniu, system mleczny z łatwością można zdemontować i umyć, a dodatkowo jest on na bieżąco czyszczony przez automatyczny cykl płukania dyszy spieniającej.

Męska Kurtka Wiosenna z Kapturem Wiatrówka Pitbull Limited Athletic Logo – 159,00 zł

Wygoda, funkcjonalność, dobrej jakości materiały i styl – to właśnie cechuje kurtki przejściowe firmy PIT BULL WEST COAST. Wśród kurtek znajdziemy klasyczne wiatrówki oraz kangurki wkładane przez głowę. Kurtka przejściowa męska firmy PIT BULL WEST COAST – Athletic Logo jest nieprzemakalna i wiatroszczelna, ma uniwersalny sportowy fason i została wykonana ze średniej grubości tkaniny nylonowej. Zapewnia wysoki komfort cieplny dzięki temu, że jest podszyta lekką siateczką z poliestru, która umożliwia swobodny przepływa powietrza (pod pachami znajdują się też otwory wentylacyjne). Regulowany kaptur i wysoka stójka dodatkowo chronią przed wiatrem i zimnem. Na lewym rękawie i na kapturze znajduje się silikonowa naszywka z logo firmy, a na piersi jest nadrukowany napis Pitbull. Kurtka jest wyposażona w dwie kieszenie boczne (zamykane na zamek), wewnętrzną kieszeń na rzep oraz szerokie ściągacze na rękawach oraz u dołu kurtki. To zarówno wygodne i praktyczne ubranie, jak i modny element garderoby!

CALVIN KLEIN Women EDP woda perfumowana 100ml – 186,00 zł

Podczas tygodnia zakupów na Allegro, warto przeglądać dostępne oferty, bo można tu trafić na prawdziwe cenowe perełki. To może być woda perfumowana renomowanej marki Calvin Klein dla kobiet w sprayu (100 ml). Możesz sprawić cudowny prezent swojej kobiecie lub mamie – teraz na Allegro w supercenie znajdziesz perfumy z linii Women o świeżym, wyjątkowym zapachu! Zapach powstał w 2018 r., to kwiatowo-drzewno-piżmowa kompozycja dla nowoczesnych pań!

1 Minimalna kwota zamówienia od jednego sprzedającego gwarantująca darmową dostawę to 45 zł dla dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru oraz 65 zł dla dostaw kurierem.