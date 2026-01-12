Groźny wypadek w Czarnowcu. Pięć osób rannych, w tym kobieta w ciąży i 7-letni chłopiec

Z ustaleń wynika, że w wyniku zderzenia obrażeń doznało pięć osób. Wśród poszkodowanych była kobieta w ciąży oraz 7-letni chłopiec. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostali ranni trafili do placówek medycznych karetkami pogotowia.

Bezpośrednio po wypadku droga P4403W była nieprzejezdna, a kierowców kierowano na objazdy. Służby porządkowe i ratownicy pracowali na miejscu przez kilka godzin, zabezpieczając teren oraz usuwając skutki zdarzenia.

Policja wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku i apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Funkcjonariusze przypominają o konieczności dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze oraz o zachowaniu bezpiecznych odstępów między pojazdami.