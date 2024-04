Sporo osób długi majowy weekend spędza także w miejscu zamieszkania, co nie oznacza, że ten czas będzie zmarnowany. Jedną z majówkowych inspiracji, która można wykorzystać, nie tylko podczas długiego weekendu jest piknik. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu ze znajomymi to zawsze świetny pomysł. A gdyby tak połączyć tę przyjemność z grami w terenie, wciągającymi planszówkami i pyszną pizzą? Wśród gier plenerowych możecie postawić np. na bule, badmintona czy frisbee. Planszówki? Idealnie sprawdzą się popularne Dixit, Monopol lub Splendor. Na pikniku nie może zabraknąć jedzenia. Jeśli nie chcemy gotować, możemy zamówić gotowe dania. Jak pokazują badania, wśród dań, które najczęściej zamawiamy, jest pizza.

-Wspólne zamawianie jedzenia stało się nieodłączną częścią naszej codzienności. Obecnie to głównie zamówienia online dominują na rynku gastronomicznym – decyduje się na nie aż 69 proc. klientów. Zamawiamy zazwyczaj w grupie: z rodziną, ze znajomymi (55 proc. zamówień). Nawet pary nie pozostają w tyle, stanowiąc 35 proc. klientów korzystających z tej formy usługi. Co ciekawe, pizza króluje wśród kulinarnych wyborów dokonywanych online, stanowiąc 73 proc. zamówień w tym kanale – podsumowuje Rafał Piasecki, manager operacyjny ds. marketingu, Da Grasso.

Co robić w długi weekend majowy, jeśli nigdzie nie wyjeżdżamy? Oto 10 pomysłów na majówkę

Oprócz pikniku doskonałym pomysłem na majówkę może być odkrywanie nowych szlaków w swojej miejscowości. Takie wycieczki – samodzielnie lub w towarzystwie-to świetna aktywność, która otwiera nowe możliwości do nauki, rozwoju osobistego i tworzenia niezapomnianych wspomnień. Niezależnie od tego, czy wybierzesz się na leśny spacer, czy też na wędrówkę w góry, pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu — zawsze zabieraj ze sobą wodę, przekąski i odpowiednią odzież. Inną formą spędzania czasu może być koncert. Poszukaj lokalnych wydarzeń muzycznych organizowanych na świeżym powietrzu. Ciekawą opcją jest również kino plenerowe. Możesz cieszyć się ulubionym filmem w otoczeniu natury, przyjaciół i dobrego jedzenia. Wiosna stanowi również doskonały moment, by rozpocząć pracę nad własnym ogródkiem kulinarnym. Zbierz znajomych i spędźcie weekend na sadzeniu warzyw, ziół i kwiatów, które będą nie tylko ozdobą, lecz także posłużą do przygotowania pysznych potraw. Jeśli jesteście początkującymi ogrodnikami, warto zacząć od uprawy prostych i łatwych w pielęgnacji ziół, takich jak mięta, bazylia, pietruszka, oregano czy tymianek. Zioła te można hodować nie tylko w gruncie, ale także w doniczkach. Dlatego, jeśli nie macie możliwości stworzenia ogrodu na podwórku czy działce, możecie wykorzystać nawet balkon. Wspólne prace w ogrodzie nie tylko umożliwią cieszenie się pięknem natury, ale także pozwolą stworzyć wspólny projekt, nad którym będziecie mogli pracować przez cały sezon. Inną aktywnością może być joga na świeżym powietrzu. Wybierz się na łąkę lub plażę, rozłóż matę i działaj. Regularna praktyka jogi nie tylko poprawia elastyczność i siłę ciała, lecz także pozwala zrelaksować umysł i odprężyć się po intensywnym dniu. To również doskonały sposób na wyciszenie się i dotlenienie organizmu. A poza tym, to nie tylko wspaniały sposób na poprawę samopoczucia, ale także doskonała okazja do spędzenia czasu ze znajomymi i rodziną na świeżym powietrzu. Wiosną nie może zabraknąć także wypadu na rowery – zarówno samodzielnie, jak i w gronie znajomych lub rodziny. Wybierzcie malownicze trasy rowerowe w okolicy, które zapewnią piękne widoki i możliwość odkrywania nowych miejsc. Przy planowaniu wycieczki warto uwzględnić prognozę pogody oraz warunki terenowe, aby móc cieszyć się wyprawą w pełni komfortowych warunkach. Pamiętajcie o zabraniu ze sobą wody, przekąsek oraz niezbędnych narzędzi do ewentualnych napraw rowerowych w trakcie podróży. Co jeszcze można robić w majówkę?

Pomysły na wiosenny weekend. Inspiracje na to, jak spędzić majówkę

Wiosenna aura sprzyja relaksowi i regeneracji, dlatego warto wykorzystać ją do stworzenia własnego mini spa na świeżym powietrzu. Znajdź ulubione miejsce w ogrodzie lub parku, zabierz ze sobą kosmetyki do pielęgnacji ciała i koc. Otwarta przestrzeń może stworzyć bardziej relaksującą atmosferę niż tradycyjne spa w zamkniętych pomieszczeniach. Dodatkowo możesz cieszyć się pięknem natury, pooddychać świeżym powietrzem oraz poprawić swój nastrój i samopoczucie. To doskonały sposób na odprężenie się i zresetowanie organizmu po długim tygodniu pracy. Jeśli potrzebujesz więcej wrażeń, zorganizuj wiosenną imprezę na świeżym powietrzu lub w przestrzeni oświetlonej słonecznym światłem. Co powiesz na organizację gier i zabaw na zewnątrz, takich jak kalambury czy zawody sportowe, aby uczynić imprezę jeszcze bardziej radosną? Nie zapomnij o muzyce, która dodatkowo podkreśli wiosenny nastrój i zachęci do tańca pod gołym niebem. To wyjątkowy sposób na wspólne celebrowanie przybycia wiosny i budowanie wspomnień z bliskimi. Na każdej imprezie nie może zabraknąć także jedzenia, wybierzcie wspólnie ulubione dania i zamówicie je lub ugotujcie. Kolejnym pomysłem na majówkę lub inny wiosenny weekend jest spacer z psami. Samodzielnie lub ze znajomymi – wybierz się do pobliskiego parku, lasu lub nad jezioro. Podczas takiego spaceru można wspólnie eksplorować otaczającą przyrodę. Rzucajcie frisbee, grajcie w aportowanie lub po prostu cieszcie się spokojnymi chwilami w towarzystwie pupili. Upewnij się, że macie ze sobą wodę i przekąski zarówno dla siebie, jak i dla zwierzaków- tak, abyście mogli zregenerować siły i cieszyć się tymczasem. Wspólne spacery z psami to nie tylko doskonała forma aktywności fizycznej, ale także świetna okazja do spędzenia chwil na świeżym powietrzu i budowania więzi ze zwierzakami. To także dobry sposób na redukcję stresu i cieszenie się chwilą w spokojnej atmosferze natury. Jeśli nie masz swojego psa, możesz zrobić dobry uczynek i spędzić trochę czasu ze zwierzakami ze schroniska.

Pomysł na weekend majowy. Zamiast wyjeżdżać, zrób włoski wieczór na świeżym powietrzu

Jeśli z jakichś powodów nie możesz wyjechać na weekend, ale uwielbiasz Włochy, spraw, by słoneczna Italia przyjechała do Ciebie. Rozłóż duży stół na świeżym powietrzu, przykryty kolorowym obrusem w klasyczne włoskie wzory. Ozdób go świecami, kwiatami oraz rustykalnymi dekoracjami. Zaproś znajomych, przygotuj włoskie przekąski, a jeśli nie chcesz przygotowywać tradycjach dań, zamów kilka pizz w różnych smakach. Nie zapomnij o napojach i pysznych deserach, które będą doskonałym uzupełnieniem wieczoru. Podczas spotkania możecie zorganizować rozrywki w stylu włoskim, takie jak konkurs na najlepszego jedzącego pizzę z zamkniętymi oczami, czy też wspólne śpiewanie piosenek z Półwyspu Apenińskiego.

