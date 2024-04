Gdzie na majówkę 2024 w Polsce? Trzy miejsca idealne długi weekend majowy. Oczarują przyrodą i miejskim klimatem. Nie będziesz się nudzić bez względu na pogodę

Gdzie na majówkę 2024 w Polsce? W tym roku kalendarz dni wolnych ułożył się tak, że będziemy mieć dwie majówki, z których druga zahaczy także o czerwiec. Pierwsza łączy się z kwietniem. Jeśli zdecydujemy się wykorzystać trzy dni urlopu w okresie od 27 kwietnia do 5 maja, będziemy mogli odpoczywać aż dziewięć dni. Urlop trzeba wziąć na poniedziałek i wtorek (29 i 30 kwietnia) oraz czwartek (2 maja). Kolejna majówka wypada z końcem miesiąca. To właściwie majówko-czerwcówka. Boże Ciało wypada 30 maja. Wzięcie urlopu 31 maja i oraz od 27 do 29 maja umożliwi kolejny dziewięciodniowy urlop, wliczając w to weekendy: 25 (sobota) i 26 (niedziela) maja oraz 1 czerwca (sobota) i 2 czerwca (niedziela). Jak widać, czasu na odpoczynek jest sporo. Jeśli nie masz pomysłu na to, gdzie wyruszyć w tym roku, ale chcesz połączyć zwiedzanie miasta oraz obcowanie z naturą, skorzystaj z naszej podpowiedzi. Oto trzy miasta, które są idealne na długi majowy weekend niezależnie od tego, czy podróżujemy samotnie, czy z rodziną.

Naszą pierwsza propozycja jest Bielsko-Biała. Dla wielu dobry punkt wypadowy w Beskidy. W granicach administracyjnych jest tu m.in. Łysa Góra, Palenica, Kozia Góra, Kołowrót, Dębowiec i Przykra. Prosto z miasta wychodzimy na szlak na Szyndzielnię, gdzie możemy dotrzeć kolejką, rowerem lub pieszo. W nagrodę za pokonanie trasy możemy posilić się szarlotką ze schroniska. Jednak nie tylko góry zachwycają. Secesyjne kamienice, historia i postaci z bajek to największe atrakcje miasta, które powstało w latach 50. ubiegłego wieku. Bielsko-Biała została utworzona 1 stycznia 1951 z połączenia położonego na Śląsku Cieszyńskim Bielska oraz małopolskiej Białej. Przez miasto przepływa rzeka Biała, która do 1951 roku wyznaczała granicę między Polską a Czechami. Dziś przechodząc przez most nad rzeką, możemy znaleźć się w dawnych granicach administracyjnych Białej lub Bielska. Więcej atrakcji miasta znajdziesz TU. Jeśli nie Bielsko-Biała to może ziemia obiecana? Łódź, kojarzona z miastem fabrycznym z czerwonej cegły pięknieje z roku na rok i ma sporo do zaoferowania. W mieście jest około 40 parków, które urzekają przyrodą i spokojem. Warto wybrać się Rezerwatu Przyrody – Las Łagiewnicki, który jest jednym z największych kompleksów miejskich w Europie, na uwagę zasługuje także Ogród Botaniczny oraz ogrody pałacu Herbsta, w którym dziś mieści się Muzeum Sztuki. Pałac znajduje się na Księżym Młynie, niesamowicie zielonej dzielnicy, którą w XIX wieku wybudował Karol Scheibler najbogatszy łódzki przemysłowiec tego okresu. Dziś dzielnica znów tętni życiem i jest jedną łódzkich wizytówek. Jednak nie tylko zieleń może zachwycić w Łodzi. Podczas spaceru po ulicy piotrkowskiej warto zajrzeć do magicznego Pasażu Róży (piszemy o nim Tu), można też usiąść na ławce z Julianem Tuwimem i zapozować do zdjęcia z Misiem Uszatkiem z brązu. Rozrywką dla małych i dużych będzie także wizyta w orientarium w łódzkim ZOO. Znajdziemy tam ponad 35 gatunków zwierząt lądowych oraz 180 gatunków ryb. Znajduje się tu najdłuższy (26 metrów) w kraju tunel podwodny. W siedmiu zbiornikach pływają m.in. jedyne w Polsce ryby gitarowe, unikatowe rekiny brodate oraz płaszczki z ogonami o długości ponad półtora metra. Jedną największych atrakcji jest słoniarnia, gdzie mieszka największy i najstarszy słoń indyjski w Europie — Aleksander. Jeśli wrażeń będzie mało można wybrać się do EC1, czyli Łódzkie Centrum Nauki i Techniki. Mieści się nowoczesne planetarium, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej tworzone przez organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Ostatnią propozycją na majówkę w mieście oraz łonie natury jest Karków. Miasto można odkrywać za każdym razem na nowo, może warto wybrać się na Wawel i zwiedzić wszystkie dostępne sale, by sprawdzić, co zapamiętaliśmy ze szkolnej wycieczki? A jeśli szukacie tajemniczego czakramu, to miejsce, gdzie rzekomo jest ukryty, jest już dostępne dla zwiedzających. Choć zdecydowanie więcej magii znajdziecie w innych miejscach dawnej stolicy. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni szlak, np. literacki śladami Wisławy Szymborskiej, a dla młodszych fanów literatury idealne będą kawiarnie i restauracje stylizowane na te, które znamy z Harry’ego Pottera. A gdy znudzi nam się już zwiedzanie, przy odpowiedniej pogodzie można rzucić wszystko i pójść nad Zalew Zakrzówek, który zachwyca laurową wodą.

