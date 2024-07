Gdzie na wakacje bez upałów? Zmieniający się klimat sprawia, że kraje, które do tej pory nie kojarzyły się z typowo letnim wypoczynkiem, zyskują w oczach turystów. Z raportu Kiwi.com (firma travel-tech i wyszukiwarka tanich podróży), wynika, że najpopularniejszymi kierunkami wakacyjnymi nadal są te, w których możemy liczyć na solidną dawkę słońca i gwarancję dobrej pogody, a Hiszpania i Włochy wiodą prym. Z roku na rok rośnie jednak liczba podróżujących, którzy upalne południe zamieniają na umiarkowany klimat północnej Europy.

Wakacje od upału. Coolcationig coraz popularniejszy. Dokąd wybierają się Polacy?

Z analizy Kiwi.com wynika, że Norwegia jest numerem 1 na liście chłodniejszych destynacji najczęściej wybieranych przez turystów z Polski. Od czerwca b.r. platforma obserwuje stały wzrost rezerwacji lotów. Z uwagi na to, że średnie okno rezerwacji wynosi 37 dni, przewidywania wskazują, że sierpień ostatecznie przerośnie lipiec pod kątem liczby rezerwacji. Na miejscu podróżujący spędzają około tygodnia. Dania to kolejny kierunek, które odnotowuje stały wzrost, którego peak przypada na początek lipca i sierpnia. Średnie okno rezerwacji dla Danii wynosi 41 dni, a już teraz widać, że sierpień będzie równie obfity pod kątem liczby osób podróżujących, co lipiec. Kolejnym krajem, który wysuwa się na prowadzenie, jest Irlandia – analiza Kiwi.com wskazuje, że już teraz widać, że w sierpniu do Irlandii będzie podróżować więcej osób niż w lipcu. W przeciwieństwie do Holandii, która była rozchwytywana w czerwcu i w lipcu, a w sierpniu spadła na 13. pozycję zestawienia TOP 20, z miejsca 7. w czerwcu. Rekordowy wzrost pod kątem liczby rezerwacji w 2024 w porównaniu z 2023 rokiem odnotowała Szwajcaria — na poziomie 47proc. Jeśli chodzi o popularność Szwecji, Islandii czy Austrii — liczba rezerwacji jest stabilna, zapewniając wszystkim trzem krajom miejsce w TOP 20 najczęściej wybieranych przez turystów z Polski.

Ceny lotów do Szwecji, Szwajcarii, Islandii i Finlandii

W przypadku kierunków w ramach coolcationing, ceny lotów są dość konkurencyjne w porównaniu z lotami do krajów typowo wakacyjnych, na południu Europy. Analiza euro, a do Szwecji 97 euro (ok. 415 zł). Najdroższym kierunkiem wśród najchłodniejszych destynacji jest Islandia — gdzie w lipcu średnia cena była na poziomie 215 euro (ok. 921 zł), Szwajcaria - 167 euro (ok. 715 zł) i Finlandia - 181 euro (ok. 775 zł).

Jak zaoszczędzić na zakupie biletu lotniczego?

Dla tych, którzy nadal poszukują taniego lotu na wakacje, Kiwi.com przygotowało kilka podpowiedzi:

Wybierz lot w mniej popularnych godzinach — wczesno porannych lub nocnych. Te z reguły są tańsze.

Podróżuj z pobliskich lotnisk lub na pobliskie lotniska, zamiast wybierać największe porty w regionie. Te mniejsze mogą oferować lepsze ceny, czasem nawet dwukrotnie tańsze! Wprowadzając miasto wylotu i/lub przylotu na Kiwi.com, możesz wybrać lotniska w promieniu 250 km w miejscu wylotu i/lub przylotu, aby uzyskać najlepsze połączenie.

Jeśli możesz, to, zamiast szukać konkretnych dat podróży, wybierz tydzień lub miesiąc/miesiące, w których chcesz podróżować, i dodaj, ile dni chcesz spędzić w miejscu docelowym. W ten sposób możesz uzyskać tańsze opcje podróży.

Samodzielny transfer: podróżowanie z własnym transferem sprawia, że przemieszczanie się jest tańsze, a łącząc oddzielne loty, tworzymy unikalne plany podróży. Ta sztuczka pomaga otrzeć do dowolnego miejsca docelowego, nawet jeśli linia lotnicza nie uwzględnia go jako istniejącego w planie podróży. Wybierz „gdzie” i „kiedy” chcesz lecieć, a Kiwi.com utworzy plan podróży z oddzielnych lotów różnych linii lotniczych.

Alerty dotyczące cen lotów śledzą lot, który Cię interesuje, i powiadamiają Cię o zmianach kosztów podróży, dzięki czemu możesz dokonać rezerwacji, gdy zobaczysz cenę, która przypadnie Ci do gustu.

