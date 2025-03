Weekend spędziłam w magicznym miejscu w Polsce. To tu zjadłam kolację 120 m pod ziemią i przeżyłam niepowtarzalną przygodę. Co zobaczyć w Wieliczce?

O Wieliczce słyszał chyba każdy Polak, jednak jak się okazuje, nie każdy tam był. Niewielka miejscowość pod Krakowem słynna jest na całym świecie za sprawą znajdującej się na jej terenie kopalni soli. To właśnie to miejsce odwiedziłam w weekend i zachwyciło mnie nie tylko swoimi walorami turystycznymi, ale też atmosferą, jaka panuje wśród pracujących tam osób.

Kopalnia Soli "Wieliczka" perełką turystyczną Polski

Kopalnia Soli "Wieliczka" to jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków kultury materialnej w Polsce, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przez wieki wydobywano tu sól, a w wyniku pracy górników powstało unikalne podziemne miasto, zachwycające swym pięknem i bogatą historią. Eksploatacja soli kamiennej w Wieliczce rozpoczęła się już w połowie XIII w. W czasach królestwa Kazimierza Wielkiego kopalnia stała się jednym z głównych źródeł dochodu dla państwa. Choć w 1996 roku zaprzestano wydobycia soli w Wieliczce, to wciąż jest ona produkowana na bazie wód wpadających do kopalni. Obecnie kopalnia to przede wszystkim atrakcja turystyczna, którą co roku odwiedzają miliony osób z całego świata. Podczas wycieczki słyszałam wielokrotnie, jak miejscem zachwycają się turyści z Włoch, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii.

Trasa Turystyczna w kopalni soli w Wieliczce

Główną trasą zwiedzania jest Trasa Turystyczna, prowadząca przez kilkukilometrowy labirynt korytarzy, w których można podziwiać solne komory, kaplice i rzeźby wykonane przez górników. Uwagę zwracają różnorodne komory, każda z własną historią i charakterem. Podczas zwiedzania na Trasie Turystycznej można natknąć się również na liczne jeziora solankowe.

Kaplica św. Kingi

Niewątpliwie najbardziej zjawiskowa i jednocześnie najbardziej znana jest Kaplica Świętej Kingi. Ta największa kaplica w kopalni, jest w całości wykuta w soli. To prawdziwe arcydzieło sztuki górniczej, zdobione licznymi rzeźbami i płaskorzeźbami o tematyce religijnej.

i Autor: R. Stachurski Kaplica Św. Kingi

Kaplica św. Antoniego w Kopalni Soli "Wieliczka"

Uwagę turystów zwraca również Kaplica św. Antoniego. Jest wyjątkowa z kilku powodów. To jedna z najstarszych i najcenniejszych podziemnych kaplic w Kopalni Soli w Wieliczce. Znajduje się na głębokości około 64 metrów i zachwyca unikalną architekturą oraz solnymi rzeźbami, które w większości zostały stworzone przez pracujących w kopalni górników. Jej ściany, ołtarz i elementy dekoracyjne zostały wykonane właśnie z soli kamiennej. Należy zaznaczyć, że kaplica św. Antoniego została wykuta w soli już w XVII wieku i poświęcona św. Antoniemu Padewskiemu.

i Autor: Katarzyna Kustra

Uzdrowisko w kopalni w Wieliczce

W kopalni soli w Wieliczce od 2011 roku funkcjonuje się również uzdrowisko. Mikroklimat kopalni, który jest bogaty w minerały, a ubogi w alergeny i zanieczyszczenia, oraz ma wysoką wilgotność względną, ma korzystny wpływ na układ oddechowy i ogólną kondycję organizmu. W kopalni na głębokości 135 metrów pod ziemią, znajduje się uzdrowisko, które świadczy usługi medyczne o profilu pulmonologicznym, laryngologicznym oraz alergologicznym, zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Leczenie i rehabilitacja są wzbogacane o zabiegi z wykorzystaniem naturalnej solanki, pochodzącej z wielickiego złoża solnego. Koszt jednodniowego pobytu w Uzdrowisku to 220 złotych. To jednak nie koniec - warto również odwiedzić Tężnię w Wieliczce, gdzie podczas zdrowotnego spaceru, można podziwiać również panoramę miasta.

Nocleg 135 m pod ziemią tylko w Wieliczce

Uzdrowisko w Wieliczce ma w swojej ofercie również coś dla osób kochających wrażenia. Za jedyne 195 złotych można zarezerwować sobie nocleg 135 metrów pod ziemią w komorze “Stajnia Gór Wschodnich”.

i Autor: Katarzyna Kustra

Kolacja pod ziemią? Czemu nie!

To nie koniec atrakcji czekających na zwiedzających Kopalnię Soli "Wieliczka". Po kilku godzinach zwiedzania i podziwiania niesamowitej architektury solnej, można posilić się przepyszną kolacją zjedzoną w jednej z restauracji podziemnych. Na głębokości 125 metrów można delektować się wyśmienitymi potrawami w otoczeniu solnych ścian. Goście mogą cieszyć się zarówno tradycyjną kuchnią polską, jak i nowoczesnymi daniami inspirowanymi kuchniami świata. W solnych komorach odbywają też liczne się bankiety, wesela, kolacje degustacyjne oraz konferencje.

i Autor: Mat. prasowy Komora Jana Haluszki

Trasa Górnicza dla odważnych

Będąc w Kopalni Soli "Wieliczka" warto odwiedzić również Trasę Górniczą, która jest alternatywą dla Trasy Turystycznej. Jednak to właśnie na Trasie Górniczej można na własnej skórze poczuć, co tak naprawdę znaczy praca w kopalni. Ta wyjątkowa przygoda poznać kopalnię z zupełnie innej perspektywy. Tutaj nie ma miejsca na wygodne chodniki i podświetlone komory. Zamiast tego czeka na nas prawdziwa górnicza przygoda, pełna wyzwań i niespodzianek. Pod opieką doświadczonego przewodnika-górnika, ubrana w kombinezon, wyposażona w kask, lampę i pochłaniacz, wyruszyłam w głąb kopalni, by odkryć jej najskrytsze zakątki. Miałam okazję zapoznać się z działaniem niektórych narzędzi górniczych, wykonać pomiar stężenia metanu, a także uczestniczyłam w poszukiwaniu bryłek soli, które zabrałam ze sobą na pamiątkę do domu.