LOT pokazał nowe wnętrza Boeinga. „Oddają wyjątkowy charakter Polski”

LOT odświeża wnętrza Boeingów 737 MAX 8, czerpiąc inspiracje z polskiego krajobrazu, szczególnie Tatr i wschodzącego słońca.

Nowe kabiny oferują pasażerom nowoczesne fotele z regulowanymi zagłówkami, portami USB-C i ergonomicznymi rozwiązaniami, wyprodukowane w Polsce przez firmę RECARO.

Sprawdź, jak polski przewoźnik łączy komfort podróży z promocją polskiego wzornictwa i tradycji, tworząc spójne doświadczenie dla pasażerów!

Nowe wnętrze kabiny pasażerskiej Boeinga 737 MAX 8, może przypominać pasażerom LOT-u saloniki biznesowe Mazurek i Polonez w Warszawie oraz nowo otwarty w Chicago O’Hare. Za projekt odpowiada brytyjska agencja Tangerine. Wnętrza kabin mają być zainspirowane Polską - szczególnie z pięknem Tatr oraz widokiem wschodzącego słońca, odbijającego się w odcieniach miedzi i bursztynu.

- Jako polski, narodowy przewoźnik konsekwentnie kształtujemy podróż tak, aby odzwierciedlała to, co w Polsce najlepsze. Projekt kabin, podobnie jak przestrzeni lotniskowych, czerpie inspiracje z rodzimego krajobrazu i estetyki. Paleta barw – głębokie błękity i ciepłe bursztynowe akcenty – tworzy atmosferę spokoju, a świadome wykorzystanie światła sprzyja wyciszeniu i komfortowi. Nowa aranżacja wnętrz to nie tylko zmiana estetyczna, lecz część spójnej strategii zapewniania pasażerom wyjątkowego doświadczenia – mówi Izabela Leszczyńska, dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience w PLL LOT

PLL LOT. Nowe kabiny pasażerskie Boeinga 737 MAX 8

Wraz z odświeżoną kabiną Boeinga 737 MAX 8 LOT wprowadza kolejne udogodnienia – pasażerowie podróżować będą w nowoczesnych fotelach, które oferują regulowany w sześciu płaszczyznach zagłówek, port USB-C o mocy 60 W, uchwyt na urządzenie mobilne oraz ergonomiczne rozwiązania, zapewniające komfort nawet podczas dłuższych lotów. To przykład przemyślanych rozwiązań, które realnie podnoszą wygodę podróży, wpisując się w koncepcję spójnego doświadczenia pasażera. Fotele zostały wyprodukowane w Polsce przez firmę RECARO, jednego z głównych producentów foteli lotniczych na świecie.

- Wielu naszych pasażerów wybiera LOT, bo marka kojarzy im się z polskimi wartościami i tradycją - szczególnie na trasach z USA i Kanady. Podkreślają, że już po wejściu na pokład, nawet na drugim końcu świata, czują się jak w domu. To właśnie inspiruje nas, aby sztuka, rzemiosło i wzornictwo z Polski, a także inspiracje krajobrazami, towarzyszyły każdej podróży z LOT. W naturalny sposób współgra to z gościnnością, która od lat wyróżnia naszą markę - tłumaczy Izabela Leszczyńska

Nowe wnętrza Boeingów 737 MAX 8, to kontynuacja zmian, które LOT wprowadza od kilku lat. W tym samym stylu zaprojektowano saloniki biznesowe Mazurek i Polonez w Warszawie oraz O’Hare w Chicago, nagrodzone m.in. przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. W planach są modernizacje kolejnych samolotów oraz innych przestrzeni związanych z podróżą – od saloników po cyfrowe platformy. Wszystko, jak zapewnia LOT, w duchu promocji polskiego rzemiosła, sztuki i rodzimych marek.