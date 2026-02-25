Od inspiracji do tanich lotów: Skyscanner wie, jak znaleźć najtańsze oferty w 2026

Gdzie polscy podróżnicy szukają inspiracji?

Punkt wyjścia jest coraz częściej ten sam: krótki film, spontaniczna relacja opublikowana przez znajomych albo polecenie ulubionego twórcy. Inspiracji szukamy online. A tych nie brakuje! Według wyników ankiety OnePoll przeprowadzonej dla Skyscanner, najczęściej czerpiemy inspiracje z:

YouTube (42%),

Facebook (34%),

Instagram (29%),

TikTok (25%).

Media społecznościowe i wyszukiwarki to platformy, które inspirują do podróżowania, wyszukiwania informacji i planowania. Wraz z rozwojem i innowacjami w dziedzinie wyszukiwarek i AI, wyszukiwanie społecznościowe zmienia sposób czerpania inspiracji do podróży, oferując wyjątkowe doświadczenia, niszowe trendy i rekomendacje.

Jakie treści wyróżniają się w mediach społecznościowych? Wiemy, że podróżni poszukują autentyczności. Chcą otrzymywać rzetelne porady i rekomendacje od osób znających dane miejsce, aby ułatwić sobie podróżowanie. Chcą wiedzieć, które miejsca trzeba zobaczyć, które nie są warte zachodu, a które ukryte perełki warto odkryć. AI będzie oczywiście nadal wpływać na zachowania związane z wyszukiwaniem w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach. Jednak drugim słowem na „A” w 2026 roku w mediach społecznościowych będzie „autentyczność”. – dodaje Hannah Pilpel, Dyrektor ds. mediów społecznościowych i społeczności w Skyscanner.

5 funkcji, które zmieniają marzenia w rzeczywistość

Nowoczesne podróżowanie wymaga przejrzystych funkcji, które pozwolą szybko i skutecznie zapewnić najlepsze rozwiązania dopasowane do naszych potrzeb i własnego budżetu.

1. Nie ograniczaj się – odkryj „Cały świat” i podróżuj w „Dowolnym terminie”

Jeśli nie wiesz, dokąd lecieć, wybierz opcję „Cały świat” i sprawdź listę kierunków w atrakcyjnych cenach – od plażowego resetu po przygody na łonie natury, także w miejscach, które wcześniej mogły nie przyjść Ci do głowy. A gdy liczy się budżet, postaw na elastyczność: funkcja „Dowolny termin” pokazuje, w których miesiącach loty na wybranej trasie są najkorzystniejsze cenowo – np. do Bangkoku najtańszą opcją jest teraz marzec, z podróżą w obie strony od 1893 zł.

2. Śledź spadki cen z DROPS

Eksperci Skyscanner są zawsze na tropie najlepszych okazji. Funkcja DROPS, dostępna tylko w aplikacji mobilnej, pokazuje kierunki, dla których cena lotu spadła danego dnia o co najmniej 20% w porównaniu z ceną z ostatnich 7 dni. To prosty sposób, by szybko złapać okazję lub odkryć alternatywną destynację w dobrej cenie.

3. Hotele na każdą kieszeń

Wakacje to nie tylko wymarzona destynacja, to także wygodne zakwaterowanie dopasowane do naszych preferencji. Niezależnie od tego, czy szukasz stylowego hotelu w mieście, czy spokojnej oazy na uboczu – porównasz oferty noclegów w kilka minut.

4. Wynajem aut – alternatywny dojazd. Loty to nie wszystko

Czasami warto uwzględnić w planie wynajem auta – nie tylko po to, by zobaczyć wszystkie miejsca z listy, ale także, by lepiej poznać lokalną kulturę i dotrzeć do mniej oczywistych zakątków.

5. Alerty cenowe

Jeśli wiesz, dokąd i kiedy chcesz polecieć, ustaw alert cenowy dla wybranej trasy. Skyscanner powiadomi Cię o zmianach cen biletów, co ułatwia wybór momentu rezerwacji.

Trendujące kierunki i budżetowe alternatywy

Planując wyprawy z wylotem w marcu, coraz większym zainteresowaniem cieszą się: Sofia, Reggio Calabria, Brindisi, Genoa, Girona, Pisa, Lamezia Terme czy Agadir.

Jeśli jednak priorytetem w 2026 roku jest budżet, warto rozważyć też alternatywne destynacje wyłonione przez Skyscanner: Toronto, Pescara, Kutaisi, Nicea i Saloniki. To właśnie te kierunki odnotowały największe spadki cen rok do roku, co pokazuje, że elastyczność w wyborze destynacji może przełożyć się na realne oszczędności. Funkcja DROPS wskazuje, że ceny lotów do Toronto w spadły w ostatnim czasie z 5 606 zł, na 2 808 zł (spadek ceny o 2 798 zł!).

Kluczowa pozostaje elastyczność – zarówno w wyborze terminu, jak i samego kierunku – oraz otwartość na alternatywne destynacje. W naszej aplikacji warto skorzystać z funkcji DROPS, która pokazuje spadki cen o co najmniej 20 proc. W ten sposób widzimy oferty, które w danym momencie mogą być dla nas najkorzystniejsze, a być może także najciekawsze. – informuje Kacper Trela, ekspert marki Skyscanner. Nie czekaj na idealny moment. Skorzystaj ze Skyscanner, aby szybko przejść od inspiracji do rezerwacji. Zaplanuj podróż dopasowaną do Twojego budżetu i własnych preferencji.