Katarzyna Bosacka nie ma wątpliwości. Ten składnik najbardziej truje Polaków. "Wystarczy zrobić dwie rzeczy"

Katarzyna Bosacka nie ma wątpliwości, że Polacy wciąż popełniają poważne błędy żywieniowe, a ich skutki mogą być opłakane.

Katarzyna Bosacka mówi wprost: cukier nas truje

Katarzyna Bosacka od lat przygląda się temu, co trafia na nasze talerze. Jak podkreśla, szczególnie niebezpieczny jest cukier.

Cukier - tutaj nie trzeba nikomu udowadniać, że to jest to produkt, który najbardziej nas truje

- mówi.

Bosacka zwraca też uwagę na sól, której - często nieświadomie - spożywamy ogromne ilości.

My solimy na umór. I nie liczymy soli, którą zjadamy w przetworzonych produktach. A tam jest jej najwięcej - w paluszkach, chipsach, pizzy czy gotowych daniach

- wylicza.

Ekspertka powołuje się przy tym na słowa prof. Małgorzaty Kozłowskiej-Wojciechowskiej, która radziła, by sól i cukier po prostu schować, tak jak robiło się to kiedyś.

Katarzyna Bosacka zakazywała dzieciom słodyczy? Odpowiedź może zaskoczyć

Czy osoba, która zna składy niemal wszystkich produktów, całkowicie zakazuje dzieciom słodyczy? Nic z tych rzeczy.

Nie można dzieciom zabraniać wszystkiego, ponieważ taki fundamentalizm prowadzi do tego, że dzieci podkradają, objadają się do nieprzytomności. (...) Świetny jest system skandynawski. Od poniedziałku do piątku pracujemy, uczymy się. W soboty albo w niedzielę robimy wspólnie, rodzinnie coś słodkiego, albo idziemy na tak zwane słodkie

- podkreśla.

Jak dodaje, całkowite zakazy mogą przynieść odwrotny efekt, dlatego bardzo ważny jest rozsądek i jasne zasady.

Katarzyna Bosacka jest ekspertką od "zdrowych" zakupów

Czytanie etykiet to jej codzienność. Bosacka przyznaje, że to nie tylko nawyk, ale część jej pracy.

Bardzo wiele produktów znam na pamięć. Ale gdy pojawia się coś nowego, od razu sprawdzam skład. Zdarza się, że ostrzegam przed różnymi dziwolągami

- mówi w rozmowie z nami.

Katarzyna Bosacka jest ekspertką od zdrowego jedzenia i pułapek żywieniowych. Swoją wiedzę prezentowała w licznych programach telewizyjnych. Teraz, na antenie TVP2 w "Super Gary. Gotuj z Bosacką", będzie łączyć wartość edukacyjną i reality show. Jak zapewnia, widzowie mogą liczyć na sporo dobrego humoru, ale i wiedzy. To program bez hejtu i dla całych rodzin.

Katarzyna Bosacka o największych grzechach żywieniowych Polaków

