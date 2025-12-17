Katarzyna Bosacka zapomniała, że nie jest w domu? Poczuła się swobodnie i podciągała spodnie

Katarzyna Bosacka w parku jak w domu

Katarzyna Bosacka, jak wiele zagonionych osób w tym przedświątecznym czasie, załatwiała w Warszawie przeróżne sprawunki. Odebrała piękny wigilijny wieniec, następnie spacerowała po parku ze znajomą, w międzyczasie odbierając liczne telefony. Gwiazda poczuła się tak swobodnie, że w pewnym momencie podwinęła elegancki, czerwony płaszcz i podciągała spodnie na oczach przechodniów.

Katarzyna Bosacka porzuciła też bez większego skrępowania, na niemal środku chodnika, pokaźne pudło po świątecznym stroiku z choinkowych gałązek. Być może uznała, że ktoś inny je przygarnie? Następnie udała się w dalszą drogę - nie taksówką, a oszczędnie - komunikacją miejską. Wygląda na to, że tego dnia przyświecała jej swoboda i ekologia.

Dzień z życia Katarzyny Bosackiej

Na zdjęciach paparazzi widać jak po kolei Bosacka poprawiała buty i nogawki, a następnie bez skrępowania podciągnęła portki. Obciągnęła też bluzkę, by upewnić się, że nerki nie zostaną przewiane - bardzo słusznie. Jedyne co zaskakuje, to że Katarzyna Bosacka poprawiała garderobę nie bacząc na wzrok przechodniów i gapiów.

Co godne pochwały - gwiazda telewizji po Warszawie porusza się autobusem miejskim. Na spotkaniu z koleżanką w parku dzierżyła pudło z pięknym stroikiem świątecznym, ale w pewnym momencie samą ozdobę wyjęła... a puste pudło porzuciła w parku.

Kim jest Katarzyna Bosacka?

Katarzyna Bosacka to polska dziennikarka, publicystka i prezenterka telewizyjna, znana przede wszystkim z programów o zdrowym odżywianiu i świadomych zakupach. Przez wiele lat była związana z TVN i TVN Style, gdzie w latach 2006–2008 prowadziła program "Salon piękności", a od 2010 do 2019 roku była twarzą popularnych formatów "Wiem, co jem" oraz "Wiem, co kupuję". Widzowie znają ją także z programów "O matko!", "Co nas truje" i "Gwiazdy od kuchni".

Po zakończeniu współpracy z TVN Katarzyna Bosacka rozwijała działalność medialną i internetową, koncentrując się na tematyce konsumenckiej, zdrowiu i ekologii. Od 2024 roku związana jest z Telewizją Polską, gdzie pojawia się m.in. w TVP3 Warszawa jako współprowadząca magazyn "Dobrego dnia" oraz w programach lifestylowych TVP Info.

Dziennikarka jest również autorką książek i jedną z najbardziej rozpoznawalnych ekspertek od czytania etykiet i praw konsumenta w Polsce.