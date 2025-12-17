Małgorzata Socha z sześciopakiem. Wynurzyła się z wody, a wzrok sam powędrował w stronę jej brzucha

Małgorzata Socha w kwietniu tego roku skończyła 45 lat, jednak wystarczy spojrzeć na jej najnowsze zdjęcia, by stwierdzić, że gwiazda wygląda na znacznie, znacznie młodszą! Aktorka na swoim profilu na Instagramie od kilku dni zdaje relację z wakacji. U progu zimy, na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia Socha postanowiła porzucić zimną Polskę, by nacieszyć się słońcem i plażą.

Chwile przy basenie, gdzie czas zwalnia. Słońce, cisza i moment tylko dla siebie - napisała, prezentując serię fotek wykonanych w momencie, gdy wynurzała się z wody.

W tle widać palmy, niebo jest bezchmurne, a ona piękna i jaka smukła. Na pierwszym planie znalazł się umięśniony brzuch 45-latki. WOW!

Zobacz także: 54-letnia Dorota Naruszewicz nie wstydzi się odsłaniać ciała! Już wiadomo, co robi, aby TAK wyglądać

Socha i jej umięśnione ciało. Gwiazda nie próżnuje

Małgorzata lata temu, gdy zaczynała karierę, była szczupłą, śliczną dziewczyną o krągłej, sympatycznej buzi. Im jest starsza, tym prezentuje się lepiej. Czas mija, a Socha smukleje, jej sylwetka nabiera mięśni, a twarz nic a nic się nie starzeje. Jak wyznała gwiazda w rozmowie z "Super Expressem" brak zmarszczek i młodzieńczy wygląd to zasługa... prądu.

To jest super sprawa. To w naturalny sposób pobudza i stymuluje nasze mięśnie twarzy i kolagen do tego, żeby się mobilizował. Tak, to jest prąd - potwierdziła nam Socha.

Zobacz także: Opalona Małgorzata Rozenek eksponuje krągłości w kusej mini i staniczku. A Majdan? Całuje ją po ramionach!

Ale nie prąd odpowiada za mięśnie brzucha, jakie aktorka odsłoniła, paradując w skąpym bikini. To już kwestia treningu, którego gwiazda nie odpuszcza sobie nawet na urlopie. W sieci pokazała, że biega nawet w upale i to z szerokim uśmiechem na twarzy.

Zobacz także: Anna Wendzikowska w raju! Skąpe wdzianka, plaża i joga z widokiem na ocean. Zazdrościcie?

Internauci komentują

Perfekcyjny wygląd Sochy nie umknął internautom.

"Wygląda Pani przecudownie", "Ogień", "Obłędna sylwetka", "Małgosia! To zdjęcie jest absolutnie HOT!", "Prześliczna" - pisali.

Zgadzacie się?

Zobacz także: Spalona na mahoń Weronika Rosati pręży się w bikini. To na pewno polskie morze?!

Zobacz więcej zdjęć. Wiktoria Gąsiewska niczym bogini w bikini. To ciało! Ten uśmiech!

Małgorzata Socha ujawnia sekret młodego wyglądu. Pieści twarz prądem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.