Małgorzata Socha ujawnia sekret młodego wyglądu. Pieści twarz... prądem. Zaskakujące metody

Adrian Nychnerewicz
2025-11-26 5:00

Ona się nie starzeje. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia. Istnieje nawet podejrzenie, że Małgorzata Socha (45 l.) zamienia się w Krzysztofa Ibisza (60 l.) i z roku na rok tylko młodnieje. Jaki jest jej sekret? Aktorka wszystko wyśpiewała w rozmowie z "Super Expressem". Okazuje się, że czasem wystarczy trochę... prądu. 

Małgorzata Socha ujawnia sekret swojego gładkiego lica

Lata mijają, a ona wygląda coraz lepiej. Napięta skóra, brzoskwiniowa, świetlista cera. Od Małgosi Sochy aż trudno oderwać wzrok. Gdy ostatnio spotkaliśmy ją na jednej z warszawskich imprez, od razu zapytaliśmy o jej urodowe triki. Najpierw gwiazda "Przyjaciółek" wspomniała o swojej nowej linii kosmetyków. Ale my szybko przeszliśmy do konkretów. Niedawno wypatrzyliśmy ją bowiem w trakcie nietypowych zabiegów. Najpierw specjalistka, Gabriela Maassen, zastosowała u aktorki terapię manualną i masaż twarzy. Później do policzków i czoła gwiazdy przykleiła specjalna maseczkę, która jest podłączana do prądu.

- To jest super sprawa. To w naturalny sposób pobudza i stymuluje nasze mięśnie twarzy i kolagen do tego, żeby się mobilizował. Tak, to jest prąd - potwierdziła nam Małgorzata Socha.  

Co jeszcze robi robi, by tak świetnie wyglądać?

Wysiłek fizyczny bardzo pomaga, żeby zadbać o siebie. Człowiek lepiej się czuje. A tak naprawdę to, czego nie uda nam się wypracować, dobrze jest dobrze opakować. Mam na myśli dobre ubranie, bo nie zawsze trzeba wszystko eksponować - zwłaszcza swoje wady. A czasami trzeba umieć coś zatuszować. Mówię tu o makijażu

- powiedziała nam Socha. 

Jak widać, rażenie twarzy prądem naprawdę działa.

Zobaczcie w naszej galerii, jak się zmieniała Małgorzata Socha.

Małgorzata Socha tak się zmieniała
33 zdjęcia
MAŁGORZATA SOCHA