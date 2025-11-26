Małgorzata Socha ujawnia sekret młodego wyglądu. Pieści twarz... prądem. Zaskakujące metody

Małgorzata Socha ujawnia sekret swojego gładkiego lica

Lata mijają, a ona wygląda coraz lepiej. Napięta skóra, brzoskwiniowa, świetlista cera. Od Małgosi Sochy aż trudno oderwać wzrok. Gdy ostatnio spotkaliśmy ją na jednej z warszawskich imprez, od razu zapytaliśmy o jej urodowe triki. Najpierw gwiazda "Przyjaciółek" wspomniała o swojej nowej linii kosmetyków. Ale my szybko przeszliśmy do konkretów. Niedawno wypatrzyliśmy ją bowiem w trakcie nietypowych zabiegów. Najpierw specjalistka, Gabriela Maassen, zastosowała u aktorki terapię manualną i masaż twarzy. Później do policzków i czoła gwiazdy przykleiła specjalna maseczkę, która jest podłączana do prądu.

- To jest super sprawa. To w naturalny sposób pobudza i stymuluje nasze mięśnie twarzy i kolagen do tego, żeby się mobilizował. Tak, to jest prąd - potwierdziła nam Małgorzata Socha.

Co jeszcze robi robi, by tak świetnie wyglądać?

Wysiłek fizyczny bardzo pomaga, żeby zadbać o siebie. Człowiek lepiej się czuje. A tak naprawdę to, czego nie uda nam się wypracować, dobrze jest dobrze opakować. Mam na myśli dobre ubranie, bo nie zawsze trzeba wszystko eksponować - zwłaszcza swoje wady. A czasami trzeba umieć coś zatuszować. Mówię tu o makijażu

- powiedziała nam Socha.

Jak widać, rażenie twarzy prądem naprawdę działa.

