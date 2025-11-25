Tym gwiazdy zajadały się na balu TVN-u! Na bogato? Małgorzata Socha wszystko zdradziła. Zobaczcie, co znalazło się w menu

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-25 16:08

Za nami coroczny charytatywny bal organizowany przez fundację związaną ze stacją TVN. Na czerwonym dywanie, tuż przed harcami i zabawą, pozowało całe mnóstwo gwiazd znanych z telewizji. Kogo tam nie było! Teraz wyszło na jaw, co znani i lubiani otrzymali do jedzenia podczas całonocnej imprezy. Dania musiały być wyszukane. Trzeba przyznać, że na samo brzmienie nazw składników leci ślinka.

Charytatywny Bal Fundacji TVN przyciągnął wiele znanych twarzy. Na wydarzeniu, które organizowane jest co roku już od ponad 20 lat (z przerwą w czasie pandemii koronawirusa), spotkały się takie gwiazdy jak Małgorzata Rozenek-Majdan, Izabela Janachowska (z ukochanym mężem starszym o 27 lat), Monika Olejnik (w koronkach niczym panna młoda), Ewa Drzyzga, Magdalena Boczarska, Anita Werner, Katarzyna Warnke czy Małgorzata Socha.

Ta ostatnia w sieci zdradziła, jak prezentowało się menu imprezy. Na bogato!

Małgorzata Socha pokazała menu. Jadłospis? Aż ślinka leci

Na instagramowym profilu Małgosi Sochy pojawiło się zdjęcie ukazujące ozdobne nakrycie z talerzem, sztućcami, serwetką oraz jadłospisem, jaki otrzymał każdy gość balu TVN-u. Co zaserwowano gwiazdom? Dania brzmią naprawdę ciekawie.

Wszystko rozpoczęło się od wydania przystawki. Znani i lubiani mogli posilić się carpaccio z pieczonego selera z polskim parmezanem, truflami i sałatą rzymską.

Później wjechało danie główne. To na nie wszyscy czekali! Nie zawiedli się, gdy w sali balowej rozniosły się zapachy mięsiwa i warzyw. Podano pierś z perliczki z sosem koniakowym, kremowym purée z chrzanem i limonką oraz karmelizowanymi warzywami. Do wyboru było też danie wegańskie, na które składały się domowe kopytka z grzybami leśnymi, pianą borowikową i listkami brukselki.

Pyszny deser

Kolejna pozycja to deser. Zaserwowano cannoli z pomarańczą i kremem waniliowym, truflę z białej czekolady z marakują oraz truflę czekoladową z amarettoZ alkoholi do wyboru były wina: białe Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2024 z Nowej Zelandii oraz czerwone Numanthia 2019 z Hiszpanii.

Brzmi pysznie?

