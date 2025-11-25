Tym gwiazdy zajadały się na balu TVN-u! Na bogato? Małgorzata Socha wszystko zdradziła. Zobaczcie, co znalazło się w menu

Charytatywny Bal Fundacji TVN przyciągnął wiele znanych twarzy. Na wydarzeniu, które organizowane jest co roku już od ponad 20 lat (z przerwą w czasie pandemii koronawirusa), spotkały się takie gwiazdy jak Małgorzata Rozenek-Majdan, Izabela Janachowska (z ukochanym mężem starszym o 27 lat), Monika Olejnik (w koronkach niczym panna młoda), Ewa Drzyzga, Magdalena Boczarska, Anita Werner, Katarzyna Warnke czy Małgorzata Socha.

Ta ostatnia w sieci zdradziła, jak prezentowało się menu imprezy. Na bogato!

Zobacz także: Olejnik, Koroniewska i Warnke zachwyciły na Charytatywnym Balu Fundacji TVN! Kreacje jak z Hollywood

Małgorzata Socha pokazała menu. Jadłospis? Aż ślinka leci

Na instagramowym profilu Małgosi Sochy pojawiło się zdjęcie ukazujące ozdobne nakrycie z talerzem, sztućcami, serwetką oraz jadłospisem, jaki otrzymał każdy gość balu TVN-u. Co zaserwowano gwiazdom? Dania brzmią naprawdę ciekawie.

Zobacz także: Najdroższa impreza w stolicy! Futerka, mróz i papieroski. Rozenek w piórach bażanta, Krupa z pokrowcem. Kulisy balu TVN

Wszystko rozpoczęło się od wydania przystawki. Znani i lubiani mogli posilić się carpaccio z pieczonego selera z polskim parmezanem, truflami i sałatą rzymską.

Później wjechało danie główne. To na nie wszyscy czekali! Nie zawiedli się, gdy w sali balowej rozniosły się zapachy mięsiwa i warzyw. Podano pierś z perliczki z sosem koniakowym, kremowym purée z chrzanem i limonką oraz karmelizowanymi warzywami. Do wyboru było też danie wegańskie, na które składały się domowe kopytka z grzybami leśnymi, pianą borowikową i listkami brukselki.

Zobacz także: Joanna Krupa na balu TVN obwiesiła się brylantami za 1,5 mln złotych! Tak wyglądała na najdroższej imprezie w stolicy

Pyszny deser

Kolejna pozycja to deser. Zaserwowano cannoli z pomarańczą i kremem waniliowym, truflę z białej czekolady z marakują oraz truflę czekoladową z amarettoZ alkoholi do wyboru były wina: białe Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2024 z Nowej Zelandii oraz czerwone Numanthia 2019 z Hiszpanii.

Brzmi pysznie?

Zobacz także: Monika Olejnik niczym panna młoda! Tak wybrała się na bal TVN-u. Hit czy kit?

Zobacz więcej zdjęć. Najdroższy bal TVN! Ależ tam się działo...

Kultowe dania PRL: zimne nóżki, wuzetka, blok czekoladowy, mortadela. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.