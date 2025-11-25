Joanna Krupa obwiesiła się brylantami za 1,5 mln złotych! Błyszczące a skromne?

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-11-25 5:20

Wielki bal fundacji TVN był okazją, żeby błyszczeć. Joanna Krupa (46 l.) zrobiła to w dosłownym znaczeniu. Wystroiła się jak sroka! Na jej rękach połyskiwała biżuteria warta łącznie blisko 1,5 miliona złotych. Najdroższy był luksusowy zegarek. Poznajcie szczegóły.

Joanna Krupa błyszczy na balu TVN

Aż zapachniało bogactwem prosto z Hollywood. Joanna Krupa na bal TVN wybrała kreację od projektanta Waltera Mendeza, który na co dzień ubiera takie gwiazdy jak Jennifer Lopez (56 l.) czy Kim Kardashian (45 l.). Dobrała do niej błyskotki warte istny majątek.

Największą uwagę skupiał zegarek - wysadzany prawdziwymi brylantami Rolex, który jest warto aż 200 tys. zł. A gdyby był zbyt skromny, Asia założyła jeszcze kolczyki, trzy bransoletki i aż cztery pierścionki z wielkimi kamieniami. Jak ustaliliśmy, łączny koszt biżuterii to prawie 1,5 mln zł.

Aż dziwne, że nie pilnowała jej ochrona.

