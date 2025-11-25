Joanna Krupa obwiesiła się brylantami za 1,5 mln złotych! Błyszczące a skromne?

Joanna Krupa błyszczy na balu TVN

Aż zapachniało bogactwem prosto z Hollywood. Joanna Krupa na bal TVN wybrała kreację od projektanta Waltera Mendeza, który na co dzień ubiera takie gwiazdy jak Jennifer Lopez (56 l.) czy Kim Kardashian (45 l.). Dobrała do niej błyskotki warte istny majątek.

NIE PRZEGAP: Najdroższa impreza w stolicy! Futerka, mróz i papieroski. Rozenek w piórach bażanta, Krupa z pokrowcem. Kulisy balu TVN

Największą uwagę skupiał zegarek - wysadzany prawdziwymi brylantami Rolex, który jest warto aż 200 tys. zł. A gdyby był zbyt skromny, Asia założyła jeszcze kolczyki, trzy bransoletki i aż cztery pierścionki z wielkimi kamieniami. Jak ustaliliśmy, łączny koszt biżuterii to prawie 1,5 mln zł.

ZOBACZ TAKŻE: Joanna Krupa i Marta Krupa były nękane i poniżane. To okrutne, co robiono im w Ameryce. WYWIAD

Aż dziwne, że nie pilnowała jej ochrona.