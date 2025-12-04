Anita Sokołowska zmieniła kolor włosów. Tak zaprezentowała się na przedpremierze filmu "Dziki"

2025-12-04 20:57

Przedpremiera filmu "Dziki" przyciągnęła tłum gwiazd, ale to jedna z nich skradła całe show. Anita Sokołowska pojawiła się na czerwonym dywanie w zupełnie nowej odsłonie, zaskakując wszystkich spektakularną metamorfozą. Aktorka zaprezentowała rozjaśniony kolor włosów, który natychmiast stał się jednym z najgorętszych tematów czwartkowego wieczoru.

Czwartkowa przedpremiera filmu "Dziki" była wydarzeniem, na którym pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Produkcja w reżyserii Macieja Kawulskiego od miesięcy budzi ogromne emocje, a uroczysta prezentacja filmu tylko je spotęgowała. Jednak obok fabuły i gwiazdorskiej obsady, uwagę fotoreporterów i gości przykuł także wygląd zaproszonych celebrytów. Wśród nich zdecydowanie wyróżniła się Anita Sokołowska, która postawiła na odważną zmianę wizerunku.

Przedpremiera filmu "Dziki": Anita Sokołowska zmieniła kolor włosów

Aktorka znana dotąd z ciemniejszych odcieni włosów tym razem zaprezentowała się w znacznie jaśniejszej wersji. Rozświetlony blond dodał jej lekkości i świeżości, a całość stylizacji podkreślała naturalną urodę gwiazdy. Trzeba przyznać, że ta zmiana to strzał w dziesiątkę i dowód na to, że aktorka świetnie odnajduje się we włosowych eksperymentach.

Sama premiera filmu "Dziki" miała wyjątkowo uroczysty charakter. Czerwony dywan, flesze aparatów i tłum zaproszonych gości stworzyły atmosferę wielkiego filmowego święta. Produkcja zapowiada się na jedną z najgłośniejszych premier sezonu, a obecność znanych nazwisk tylko podniosła rangę tego wyjątkowego wydarzenia.  

Stylizacja aktorki idealnie wpisała się w klimat wydarzenia - elegancki, nowoczesny i wyrazisty. Rozjaśnione włosy dodały jej charakteru i sprawiły, że trudno było oderwać od niej wzrok. Trudno uwierzyć również w to, że aktorka ma prawie 50 lat!

