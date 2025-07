Rok temu wygrała "Taniec z Gwiazdami". Teraz Anita Sokołowska pojawiła się na salonach i nas zamurowało!

Anita Sokołowska wygrała "Taniec z Gwiazdami" i zrobiło się o niej cicho

Anita Sokołowska wielką sławę zdobyła przede wszystkim dzięki rolom w serialach "Na dobre i na złe" i "Przyjaciółki". Szczególnie mocno aktorka kojarzona jest z tą drugą produkcją, w której wcieliła się w rolę jednej z czterech tytułowych przyjaciółek. W 2023 roku jednak - po 11 latach gry w serialu - zdecydowała się odejść z obsady "Przyjaciółek", a grana przez nią Zuza została uśmiercona. Polsat jednak miał dla Anity Sokołowskiej kolejną ofertę. Aktorka dostała propozycję udziału w programie "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" i ją przyjęła. Mimo że miała 48 lat, na parkiecie nie ustępowała młodszym koleżankom i kolegom. Ba, Anita Sokołowska ostatecznie wygrała "Taniec z Gwiazdami", w finale pokonując 29 lat młodszą Roksanę Węgiel i Julię "Maffashion" Kuczyńską (11 lat młodszą). Po tej wiktorii o aktorce zrobiło się nieco ciszej.

Premiera filmu "Vinci 2". Anita Sokołowska w odważnej klasyce

Nie oznacza to jednak, że Anita Sokołowska się obija. Co to, to nie. Już po triumfie w "Tańcu z Gwiazdami" aktorka zagrała m.in. w filmie "Dalej jazda!" Znalazła się też w obsadzie filmu "Vinci 2". Nie mogło zatem zabraknąć jej na premierze. Zresztą generalnie roiło się tam od gwiazd, które przyszły w najróżniejszych kreacjach. Kamila Baar odziała... firankę, Monika Olejnik zaprezentowała dekolt, a Ada Fijał szokowała w kusym bikini i skórze. Anita Sokołowska z kolei postawiła na odważną klasykę. Czerwona suknia z rozcięciem idealnie podkreślała jej znakomitą figurę. Aktorka wyglądała jak milion dolarów - bardzo kobieco i elegancko zarazem. Gdy ją zobaczyliśmy, aż nas zamurowało.

Anita Sokołowska już tak nie wygląda. Zobacz, co zrobiła z głową!

Anita Sokołowska w filmie "Vinci 2" wykorzystuje taneczne umiejętności

Co ważne, umiejętności, które Ania Sokołowska nabyła dzięki treningom do programu "Taniec z Gwiazdami", przydały się w filmie "Vinci 2". Aktorka gra w nim Basię - partnerkę Hellmuta, czyli Krzysztofa Stelmaszyka, która uczy tańca. W filmie najpierw tańczy z ukochanym, później - gorące tango z Cumą, czyli Robertem Więckiewiczem. Sceny tańca ukazują zarówno urodę Anity Sokołowskiej, jak i umiejętności stricte taneczne.

Film Vinci 2" w reżyserii Juliusza Machulskiego jest bezpośrednią kontynuacją popularnej komedii kryminalnej "Vinci". W rolach głównych występują:

Robert Więckiewicz jako "Cuma"

Borys Szyc jako "Szerszeń"

Łukasz Simlat jako Marcin Kudra

Kamilla Baar jako Magda

Jacek Król jako "Werbus"

Mirosław Haniszewski jako "Chudy"

Zofia Jastrzębska jako Kornelia Bednarek

Piotr Witkowski jako "Duch"

Jędrzej Hycnar jako "Cień"

Marcin Dorociński jako Łukasz Wilk

W galerii prezentujemy, jak Anita Sokołowska zmieniła się od czasu występów w programie "Taniec z Gwiazdami"

Sonda Czy Anita Sokołowska słusznie wygrała Taniec z gwiazdami? Jasne! Była najlepsza! Nie! Roxie była znacznie lepsza! Należało się jej za trud i odwagę A to ona wygrała Taniec z gwiazdami?