Anita Sokołowska już tak nie wygląda. Zobacz, co zrobiła z głową!

Anita Sokołowska po śmiałej metamorfozie. Lepiej wygląda?

Anita Sokołowska zdobyła wielką sławę za sprawą roli Zuzy w serialu "Przyjaciółki". Aktorka pożegnała się z serią na zawsze, a jej bohaterka umarła. Co ciekawe, niedawno aktorka zatęskniła i wróciła na plan "Przyjaciółek", więc fani ucieszyli się, że może twórcy znaleźli sposób, aby "ożywić" Zuzę. Ale jak dowiedzieliśmy się w produkcji Polsatu, Sokołowska czasem odwiedza koleżanki na planie, bo bardzo się z nimi zżyła.

Sokołowska "pozamiatała" w "Tańcu z gwiazdami"

Za to ostatni sezon "Tańca z gwiazdami" należał do niej. Sokołowska w finale pokonała samą Roxie Węgiel i zatańczyła tak wzruszającą choreografię, że widzowie zdecydowali, aby to jej wręczyć "Kryształową kulę". Teraz gwiazda ma czas, aby nieco poszaleć ze swoim wizerunkiem. I zrobiła coś, co całkowicie ją odmieniło - zobacz to w naszej galerii zdjęć.

Sokołowska do dziś kojarzy się wszystkim jako zdecydowana brunetka. Ciemny kolor włosów podkreślał charakter aktorki, której zawsze przypadały role "tych silnych" kobieta. Teraz jednak wszystko się zmieniło.

Sokołowska: "Zawsze towarzyszyły mi kompleksy"

W jednym z wywiadów dla magazynu "Viva!" Anita Sokołowska wyznawała, że nareszcie dobrze czuje się swoim ciele, które kiedyś ją krępowało.

Zawsze towarzyszyły mi kompleksy, które były głęboko skrywane, a teraz z nimi świadomie pracuję. Byłam dziewczyną, później kobietą, która za wszystko dziękuje, za wszystko przeprasza i zawsze jest zawstydzona - mówiła "Vivie!" Anita Sokołowska. - Wyzwolenie od takiego myślenia nie przychodzi łatwo. To jest proces. Teraz jestem na etapie, że myślę o sobie dobrze. Mam odwagę podejmować niełatwe decyzje, a to pomaga czuć się pewniej ze sobą.

Totalna metamorfoza Sokołowskiej

Najwyraźniej proces dojrzewania do pełnej samoakceptacji Anity Sokołowskiej wkracza w finalną fazę. Aktorka nie boi się już eksperymentować ze swoim wyglądem. Na swoim profilu na Instagramie gwiazda Polsatu opublikowała krótki filmik, na którym widać jej totalną metamorfozę. Aktorka zdecydowanie skróciła włosy, ale to jeszcze nic. Uwagę zwraca przede wszystkim kolor!

Anita Sokołowska od dziś nie jest już brunetką. Gwiazda pochwaliła się fryzurką w kolorze ciemnego, lekko miedzianego blondu. Trudno znaleźć takie zdjęcia z zawodowego życia znanej aktorki. Wygląda więc na to, że tym razem Sokołowska pokazała się światu w nieznanej odsłonie. Jak Wam się podoba metamorfoza Zuzy z "Przyjaciółek"? Dajcie znać w sondzie na końcu tekstu!