Sokołowska wraca do Przyjaciółek?

Anita Sokołowska grała w serialu "Przyjaciółki" od samego początku. Jej serialowa Zuza była jedną z tytułowych czterech kobiet, które dzieliło w zasadzie wszystko, ale łączyła dozgonna przyjaźń. Bohaterka Sokołowskiej była taką "samotną wilczycą", sprawczą, piękną, bogatą i niezależną bizneswoman. Ale i ją dopadła miłość, urodziła dzieci, aż w końcu zmarła w tragicznych okolicznościach, bo na paskudnego, złośliwego raka. Wszyscy to widzieli, cała widownia "Przyjaciółek" płakała, kiedy Anita Sokołowska żegnała się z serialem. I teraz raptem, gwiazda wróciła na plan!

"Przyjaciółki". Co Sokołowska robi na planie?

Na oficjalnym profilu Małgorzaty Sochy na Instagramie pojawiły się zdjęcia, jak gdyby nic się nie stało, Zuza żyje, a Anita Sokołowska pracuje na planie nowych odcinków serialu.

- A dziś na planie taki gość!😎🥳❤️ @przyjaciolkipolsat @anita_sokolowskaa - podpisała zdjęcia Socha.

Fani "Przyjaciółek" oczywiście oszaleli ze szczęścia. Trochę tak, jakby zobaczyli ducha, ale szybko przeszli nad tym do porządku dziennego. Zdobywczyni "Kryształowej kuli" po prostu "wróciła do domu".

Anita Sokołowska nie zapowiadała powrotu do serialu, który przyniósł jej sławę. Ale na swoim profilu na Instagramie zamieściła te same zdjęcia, co Socha i wyjaśniła, że... jednak wróciła do "Przyjaciółek"!

Sokołowska ogłasza powrót

- Wrocilam do @przyjaciolkipolsat - napisała jasno zdobywczyni zwyciężczyni "Tańca z gwiazdami" na swoim profilu na Instagramie. Zaraz potem dodała tajemniczo: - 🤩 na chwilkę 😘 odwiedziłam moją kochaną ekipę serialową 🥳

- Wielka szkoda że Pani nie występuje w tym serialu, ale wspaniale ze Pani pamięta o koleżankach z serialu z którymi Pani grała, i o ekipie z tego serialu - natychmiast pojawili się fani Sokołowskiej.

- Wspaniale! ❤️❤️❤️

- Serialu nie oglądam, ale kocham serial z którego jest piosenka ❤️ i za tę piosenkę serducho

Post Sokołowskiej opatrzył serduszkami instagramowy profil @Przyjaciolkipolsat. Produkcja serialu na razie nie wypowiedziała się na temat obecności Anity Sokołowskiej na planie serialu.

